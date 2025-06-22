«الإمارات للسيارات» تستقطب أصحاب الهمم

أعلنت شركة الإمارات للسيارات عن انضمام أربعة موظفين إماراتيين جدد من أصحاب الهمم إلى فريق عملها، وذلك ضمن شراكة نوعية مع «بي كافيه»، المبادرة الرائدة، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي إطار استراتيجية التوطين الدامجة، التي تتبناها شركة الإمارات للسيارات، تم تعيين الموظفين الجدد رسمياً ضمن كوادر الشركة، حيث سيباشرون أعمالهم داخل «بي كافيه» في أبوظبي – أول مقهى في دولة الإمارات، يدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم. ويعد «بي كافيه» رمزاً قوياً للتنوع في بيئة العمل، والدور المحوري، الذي تلعبه الكفاءات الإماراتية – من جميع الفئات – في إثراء المشهد المهني.

بدعم من مجموعة الفهيم يعكس هذا النموذج المبتكر للتوظيف التزام شركة الإمارات للسيارات بتوفير فرص وظيفية، يسهل الوصول إليها، ضمن بيئات عمل تحتضن القدرات الفردية، وتعزز من تطويرها.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من برنامج التوطين والدمج الشامل، الذي تطبقه مجموعة الفهيم، والرامي إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال مسارات مهنية متنوعة، تضمن لهم الاندماج المهني والاجتماعي على المدى الطويل.

وقد رحّبت الشركة بانضمام أفراد فريقها الجدد، معتبرة ذلك إنجازاً بارزاً ضمن مسيرتها في استقطاب الكفاءات، وترسيخ التزامها بدعم التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وتؤمن مجموعة الفهيم وشركة الإمارات للسيارات إيماناً راسخاً بأهمية اكتشاف وتقدير المواهب بجميع أشكالها، وخلق فرص عمل دامجة للجميع.

وتعد مثل هذه المبادرات، وإن بدت خطوات بسيطة، قادرة على إحداث تغيير فعلي ومؤثر، لا سيما مع تزايد التكاتف المؤسسي لدعم أصحاب الهمم، وتقدير ما يقدمونه من قيمة حقيقية، ضمن نسيج المجتمع الإماراتي النابض بالحياة.