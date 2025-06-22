«أمازون» تفعل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو

أعلنت كل من يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تحت العلامة التجارية «ڤاليو»، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، ومجموعة إي اف چي القابضة أن شركة أمازون قد قررت تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو.

وبتاريخ 12 مايو 2022، قامت مجموعة إي اف چي القابضة وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار صادرة عن أسهم في مجموعة إي اف چي القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال تلك الشهادات بحصة في شركة ڨاليو مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو. ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو. تؤدي صفقة اليوم، بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، إلى امتلاك أمازون لحوالي 3.95% من أسهم ڤاليو. وسيتم تنفيذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيهات مصرية للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (block trade mechanism)، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نحن فخورون بأن نشهد قرار أمازون بالاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو، وهو ما يمثل دليلاً على قدرة مجموعة إي اف چي القابضة على بناء كيانات جديدة تتطور لتصبح رائدة في الأسواق التي تعمل بها. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الثابت تجاه مساهمينا، حيث نواصل إنشاء وإدارة أنشطة تحقق قيمة استثنائية وعوائد طويلة الأجل. ويجسد نجاح ڨاليو تفانينا في دفع الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وخارجها، بينما يعزز مكانتنا كمحفز للابتكار والنمو في المنطقة».

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً قوياً على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف، وهو نموذج يتسم بالتنوع والمرونة والتطور المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة وشركائنا. في ڨاليو، نلتزم التزاماً راسخاً بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال حلول مالية ميسرة ومتطورة تمكن الأفراد والشركات على حد سواء».

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: «نحن فخورون للغاية بأننا أدينا دوراً محورياً في رحلة ڤاليو الاستثنائية، بدءاً من تأمين استثمار استراتيجي من أمازون وصولاً إلى بدء تداول أسهم ڨاليو المرتقب في البورصة المصرية. تعد هذه الإنجازات تأكيداً على قوة خبرتنا الاستشارية في مساعدة الشركات على تحقيق نمو وتوسع شامل».

تم إدراج ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025، على أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية يوم 23 يونيو 2025.

وقد عملت إي اف چي هيرميس كمستشار مالي أوحد لمجموعة إي اف چي القابضة وڤاليو في هذه الصفقة.