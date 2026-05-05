«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستشرف فرص دعم التنمية في «اصنع في الإمارات»

يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تنعقد في مركز أدنيك أبوظبي، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الفرص التنموية في مختلف مناطق الدولة.

ويستعرض المجلس خلال مشاركته مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تنمية القرى والمناطق الإماراتية، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية المحلية التي تعكس المقومات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، وتدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

كما يسلط جناح المجلس الضوء على البرامج التي ينفذها المجلس في مجالات تمكين رواد الأعمال، ودعم الصناعات المحلية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

وسيتيح جناح المجلس للزوار التعرف إلى نماذج من المشاريع والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها في عدد من المناطق الريفية، وما حققته من أثر إيجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية لكل منطقة.

وتأتي مشاركة المجلس انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتمكين المشاريع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وترسيخ التنمية المستدامة والشاملة.

وتشكل المشاركة فرصة لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين، واستكشاف فرص جديدة تدعم المشاريع المحلية، وتسهم في تطوير مبادرات تحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.

وتجسد المشاركة التزام المجلس بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة والاستثمار، وترسيخ نموذج تنموي متوازن يصل أثره إلى مختلف مناطق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامة التنمية.