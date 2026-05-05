مالكة «جوجل» تقترب من انتزاع لقب أكبر شركة في العالم من «إنفيديا»

باتت «ألفابت»، مالكة «جوجل»، على أعتاب تجاوز «إنفيديا» لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم، مدفوعة بارتفاع سهمها بفضل جهودها المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي وازدهار أعمالها السحابية.

وخلال تعاملات الثلاثاء، زاد سهم «ألفابت» بنسبة 1.58% إلى 389.30 دولاراً لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.676 تريليونات دولار.

وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.61% إلى 197.26 دولاراً، لتنخفض القيمة السوقية لصانعة الرقائق الإلكترونية إلى 4.79 تريليونات دولار.

ويمثل هذا التحول المرتقب المرة الأولى التي تتربع فيها «ألفابت» على عرش أكبر شركات العالم منذ أكثر من عقد، وتحديداً منذ فبراير من عام 2016.

ويعكس هذا أيضاً تحولاً دراماتيكياً في نظرة المستثمرين للشركة التي برزت كمزودة رئيسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، واقتحمت مجال الرقائق عبر معالجاتها المخصصة التي استقطبت عملاء بارزين مثل شركة «أنثروبيك».