شراكة بين غرفة الشارقة وصندوق الإمارات للنمو لتمكين الشركات الناشئة

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية المشاريع الإماراتية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية.

وجرى توقيع المذكرة خلال مشاركة الغرفة في معرض «اصنع في الإمارات 2026» في نسخته الخامسة، الذي تستضيفه أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ونجلاء المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، ووقعها محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وخليفة الهاجري الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.

وتشمل المذكرة أربعة محاور رئيسية، أبرزها استكشاف الفرص المشتركة، وتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في إمارة الشارقة، وتبادل المعلومات والتنسيق لاختيار المشاريع المؤهلة للدعم، إضافة إلى تمكين الشركات التابعة لغرفة الشارقة من الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار التي يوفرها صندوق الإمارات للنمو.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن هذه الشراكة تعكس توجه غرفة الشارقة نحو تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل إضافة نوعية تتيح للشركات قنوات تمويل وتطوير جديدة، وتسهم في ربطها بمصادر الاستثمار الوطنية، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو والانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال خليفة الهاجري إن المذكرة تعكس التزام صندوق الإمارات للنمو بدعم تنويع الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن التعاون مع غرفة الشارقة يتيح الوصول إلى قاعدة أعمال متنوعة، ويسهم في تقديم حلول استثمارية تدعم تسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز تكامل الجهود بين الجهات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.