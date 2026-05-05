9.4 مليارات دولار الأرباح الربعية لبنك اتش اس بي سي

أعلن بنك اتش اس بي سي الثلاثاء تراجع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول.

وتراجعت الأرباح الربعية للبنك قبل حساب الضرائب إلى 9.4 مليارات دولار مقابل 9.5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن الانخفاض يعكس ارتفاعاً متوقعاً للخسائر الائتمانية ورسوم انخفاض القيمة الائتمانية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات 6% إلى 18.6 مليار دولار مقارنة بالربع الافتتاحي لعام 2025، ويرجع ذلك إلى الأداء القوي في قطاع إدارة الثروات والأعمال في هونج كونج.

وبلغت خسائر الائتمان المتوقعة 1.3 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك الخسائر إلى تعرض مرتبط بـ«احتيال» مع أحد الرعاة الماليين في المملكة المتحدة، إضافة إلى مخصصات ناتجة عن زيادة حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت المديرة المالية للبنك بام كاور لشبكة سي إن بي سي: «أشعر بالارتياح إلى حد كبير عند مستوى 1.3 مليار دولار من الرسوم، وبناءً على ما نعرفه اليوم والتوقعات المستقبلية لعدة سيناريوهات سلبية محتملة، نحن في وضع مخصصات كافٍ».

وقال البنك في بيانه إنه يسير على الطريق لتحقيق خفض سنوي في التكاليف بقيمة 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026.

وبينما أبقى HSBC على هدف العائد على حقوق الملكية الملموسة عند 17%، حذّر من أنه في حال تحقق التأثير السلبي الناتج عن أزمة الشرق الأوسط، فقد ينخفض هذا المؤشر إلى ما دون 17% في عام 2026، علماً أن العائد السنوي في الربع المعلن، باستثناء البنود الخاصة، بلغ 18.7%.