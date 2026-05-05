شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات

أعلنت شركة «كاتم»، التابعة لمجموعة «إيدج» والمتخصصة في حلول حماية البيانات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «كيرنو إنتربراسز»، أول مصنع لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات، بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لحلول «كاتم» وتعزيز قدراتها في التصميم والتطوير داخل الدولة.

وتركّز الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ سيادة البيانات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية، وذلك على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026».

وجرى توقيع الاتفاقية بين ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة «كاتم»، وكريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»، حيث تشمل الشراكة تصنيع نظام «كاتم غيتواي»، أحد أبرز حلول الشركة في مجال التشفير السيادي المقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، والمخصص لتأمين تدفق البيانات في الشبكات ومراكز البيانات والعمليات الحساسة.

وستبدأ المرحلة الأولى بإنتاج أجهزة X9001 وX9001-R المحمولة، على أن يتم لاحقاً التوسع نحو جهاز X9011 المصمم لحلول تشفير واسعة النطاق.

وأكد ديدييه بانييو أن الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية المتكاملة، مشيراً إلى أن التصنيع المحلي يعزز قدرة الدولة على حماية البيانات في البيئات الحساسة، ويوفر حلولاً سيادية موثوقة وقابلة للعمل دون انقطاع.

من جانبه، أوضح كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»: أن الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الرقمية الحيوية، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على الأداء، بل تشمل الثقة والأمن والاستقلالية التشغيلية، من خلال تطوير قدرات تصنيع محلية تقلل الاعتماد على الأطراف الخارجية.