شراكات وتدريب وتطوير للكوادر الوطنية لترسيخ الأمن الدوائي وتوطين الصناعة

تواصل مؤسسة الإمارات للدواء إبراز النماذج الوطنية في قطاع الصناعات الدوائية، خلال مشاركتها في اليوم الثاني من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، عبر تسليط الضوء على شركات ومصانع محلية، تعكس تطور القاعدة الإنتاجية في الدولة.

ومن أبرز هذه النماذج شركة «العالمية لتصنيع الأدوية البيطرية»، التي تمثل نموذجاً متقدماً في قطاع الدواء البيطري، من خلال اعتمادها على الجودة والابتكار والاستدامة، وتقديمها مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب، ومكافحة الطفيليات، والفيتامينات والمكملات الغذائية، إضافة إلى المطهرات والمعقمات، بما يدعم صحة الحيوان، ويرفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وتعكس هذه النماذج تحولاً في الصناعة الدوائية نحو منظومة متكاملة، تجمع بين الإنتاج والمعرفة والابتكار، بما يعزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة القطاع.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للدواء وشركة «أرسيرا لايف ساينسز»، بهدف تطوير صناعة المنتجات الدوائية باستخدام أحدث التقنيات، وتوطين الصناعات الدوائية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب دعم البحث والتطوير وتطوير المخزون الاستراتيجي.

كما نظمت المؤسسة ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الجودة في المصانع الدوائية، تناولت ممارسات التصنيع الجيد وتوحيد معايير التفتيش وتطوير أنظمة الجودة، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المصانع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتؤكد هذه المشاركة توجه مؤسسة الإمارات للدواء نحو ترسيخ الأمن الدوائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإعادة بناء سلاسل الإمداد على أسس أكثر مرونة وكفاءة، من خلال تطوير نموذج تنظيمي ذكي، يعتمد على تقييم المخاطر وتسريع الإجراءات، وتحقيق الاستدامة في القطاع.