"أبوظبي الأول" و"ماستركارد" يطلقان باقة لتعزيز المدفوعات الرقمية

أعلن بنك أبوظبي الأول، الثلاثاء ، إطلاق باقة مبتكرة ثلاثية المستويات من بطاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ماستركارد . تهدف الباقة إلى تمكين الشركات من أدوات ذكية ومرنة لإدارة المصاريف التشغيلية، ورأس المال العامل، والمدفوعات اليومية للأعمال .

ويأتي الإطلاق استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الشركات للوصول إلى وسائل دفع رسمية تساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل الاعتماد على النقد والشيكات والتحويلات اليدوية. ومن خلال التكامل مع الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال لدى بنك أبوظبي الأول، تتمتع الشركات برؤية أفضل وتحكم أكبر في عمليات الدفع، ما يدعم نموها من المشاريع الناشئة إلى الشركات في مرحلة التوسع. وبفضل ضوابط الإنفاق المتقدمة والمراقبة اللحظية، يمكن لأصحاب الأعمال الحفاظ على الانضباط المالي مع الاستفادة من المرونة اللازمة للتوسع في سوق تنافسي .

وتتضمن الباقة 3 بطاقات مصممة لتلبية احتياجات الشركات المختلفة