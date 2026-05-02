الصين تحطم الأرقام القياسية.. 24.8 مليون مسافر على متن القطارات في يوم واحد





استقل القطارات الصينية 24,8 مليون راكب في الأول من مايو، وهو رقم قياسي للركاب في يوم واحد، وفق ما أفادت مجموعة سكك حديد الصين الحكومية.

وأضافت المجموعة في منشور على منصة "ويتشات" أنها تتوقع تسيير رحلات لـ19,7 مليون راكب السبت، مع بيع قنوات الحجز الرسمية 117 مليون تذكرة قطار لفترة عطلة عيد العمال التي تمتد حتى الثلاثاء.

تشير هذه الأرقام إلى انتعاش السياحة الداخلية خلال العطلة، وإلى تحسّن محتمل في إنفاق المستهلكين الذي بقي ضعيفا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ جائحة كوفيد-19.

في مواجهة ضعف الاستهلاك واستمرار ركود سوق العقارات، اعتمدت الصين في السنوات الأخيرة على الصادرات لتحفيز النمو الاقتصادي، مع إقرارها حزمة من السياسات الداعمة للاستهلاك.

وعدد رحلات سكك الحديد المسجّل في الأول من مايو هذا العام أعلى بـ1,7 مليون رحلة مقارنة بما سجّل في اليوم نفسه من العام 2025.

وقالت مجموعة سكك حديد الصين الحكومية إن شبكتها زادت عدد رحلات القطارات لتلبية الطلب خلال