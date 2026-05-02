«جلف كرافت» تتوسع آسيوياً عبر مهرجان سنغافورة لليخوت

واصلت «جلف كرافت»، الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة، تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، مستفيدة من مشاركتها في مهرجان سنغافورة لليخوت 2026 كمنصة استراتيجية لدعم الشراكات، وتوسيع شبكة الوكلاء، ومواءمة محفظة طرزها مع متطلبات السوق الآسيوي.

أقيم المهرجان خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل، وعكست هذه المشاركة توجّه جلف كرافت المتزايد نحو آسيا بوصفها إحدى ركائز نموّها المستقبلية. ومع تطوّر السوق، لم تعد آسيا تمثّل سوقاً ناشئة بالنسبة للشركة، بل أصبحت محوراً أساسياً في استراتيجيتها التوسعية.

وتقدمت يخوت «نوماد» هذا التوجّه، وفي مقدمتها «نوماد 101» و«نوماد 70» في ظل تغيّر أنماط الطلب في جنوب شرق آسيا، حيث يتزايد الاهتمام باليخوت التي تجمع بين سهولة التشغيل، والقدرات بعيدة المدى، ومستويات الراحة المناسبة للإبحار المتواصل في المناخات الاستوائية.

وصمم «نوماد 101» للإبحار طويل المدى وعبر المحيطات، ليخدم المالكين الراغبين في قضاء فترات ممتدة في البحر، مع الحفاظ على مستويات عالية من الراحة. ويعكس تصميمه توازناً بين الكفاءة التشغيلية والاعتمادية وجودة المساحات الداخلية. أما «نوماد 70»، فيقدّم يختاً أكثر إحكاماً ومرونة في الاستخدام، ما يجعله مناسباً للاستخدام الخاص والتأجيري ضمن فئة يخوت الاستكشاف.

وتتعامل جلف كرافت مع السوق الآسيوية ضمن إطار حضور متكامل. ففي نسخة هذا العام من المعرض، عرضت الشركة للمرة الأولى محفظتها الكاملة في آسيا، والتي تضم يخوت «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سيلفركات» في خطوة تعكس مكانتها كمجموعة متعددة العلامات ضمن قطاع اليخوت.

ويتزامن ذلك مع توسّع شبكة وكلاء الشركة في المنطقة، حيث يشكّل تعيين Asia Yachting وكيلاً رسمياً ليخوت «ماجستي» في هونغ كونغ والفلبين خطوة مدروسة نحو أسواق ذات إمكانات نمو عالية. ومع وجودها في سنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند، تواصل جلف كرافت تعزيز انتشارها عبر شبكة وكلاء إقليمية متنامية.