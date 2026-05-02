«فيتش» تمنح أبوظبي ​نظرة ‌مستقبلية ⁠مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا التأكيد ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، وقوة مؤشراتها المالية والخارجية، ويعد الدين الحكومي من بين الأدنى بين الدول السيادية المصنفة من قبل «فيتش»، بينما تعد صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة مرونة عائدات صادرات النفط خلال الحرب الإيرانية، ما يخفف بشكل كبير من الأثر السلبي للحرب، فضلاً عن وفرة الاحتياطات المالية والخارجية، وفق الوكالة.

وتوقعت «فيتش» أن تطلق الحكومة برامج دعم،تهدف إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي بعد انتهاء الحرب.

وأشارت إلى أن الدين الحكومي بلغ 19.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، وهو أقل بكثير من متوسط ​​نظرائه البالغ 50.3 %، وتتوقع وكالة «فيتش» أن يرتفع هذا الدين إلى 25.3 % في عام 2026 نتيجة لزيادة الاقتراض المرتبط بالحرب، قبل أن يستقر بعد انتهاء الحرب.