استثمار استراتيجي عالمي يعزز نمو «أو جولد» في قطاع المعادن الثمينة الرقمية

حصلت شركة «أو جولد» (OGold)، التطبيق المالي الرقمي المدعوم بالذهب والفضة، على استثمار استراتيجي من شركة Plug and Play Ventures، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بحلول التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأصول الحقيقية.

ويأتي هذا الدعم بعد مرحلة نمو متسارع شهدتها الشركة، إذ تمكنت من استقطاب أكثر من مليون مستخدم، مع تسجيل حجم معاملات تجاوز 50 مليون دولار. كما نجحت «أو جولد» في إعادة تعريف مفهوم امتلاك المعادن الثمينة من خلال إتاحة الملكية الجزئية للذهب والفضة بدءاً من درهم إماراتي واحد، ما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحويل الذهب من أداة تقليدية للادخار إلى أصل رقمي مرن وسهل التداول.

وفي هذا السياق، أكد بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»، أن هذا الاستثمار يمثل شهادة ثقة قوية برؤية الشركة وبنيتها التقنية القابلة للتوسع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير القدرات التقنية وتعزيز منظومة الخدمات، بما في ذلك إطلاق بطاقة OGold Mastercard والتوسع في أسواق جديدة.

ومن خلال انضمامها إلى محفظة Plug and Play Ventures، التي دعمت العديد من الشركات العالمية الناجحة مثل PayPal وDropbox وHoney، ستتمكن «أو جولد» من الاستفادة من شبكة واسعة تضم مئات الشركاء حول العالم، ما يدعم خططها لتسريع إطلاق منتجاتها وتوسيع حضورها الدولي.

من جانبه، أعرب علي رضا مسرور، الشريك العام في Plug and Play Ventures، عن حماسه لهذه الشراكة، مشيراً إلى أن «أو جولد» تقدم نموذجاً مبتكراً يجمع بين موثوقية الأصول التقليدية والبنية الرقمية الحديثة، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول مالية أخلاقية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية تجمع بين الخبرات العالمية في مجال الاستثمار والتوسع، وبين نموذج مالي قائم على مبادئ أخلاقية، حيث تواصل «أو جولد» تطوير منظومتها لتصبح منصة مالية متكاملة مدعومة بالذهب المادي المخزن في خزائن مؤمّنة داخل دولة الإمارات.

وفي سياق الصفقة، قامت «أمادي فنتشرز» المحدودة بدور المستشار الاستراتيجي والمالي الحصري لشركة «أو جولد».