الإمارات تستحوذ على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025

أعلنت الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتباراً من الأول من مايو 2026، في قرار ينهي عضوية بدأت عبر إمارة أبوظبي في العام 1967، مؤكدة أنها ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق. وكانت الإمارات استحوذ ت على 11% من إنتاج «أوبك» في 2025

السعودية 34.3%

العراق 14.5%

إيران 11.8%

الإمارات 11.4%

الكويت 9%

أخرى 19%

المصدر: بلومبيرغ