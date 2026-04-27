انطلاق «هاكاثون الطاقة النظيفة» 18 مايو

ينظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، من 18 إلى 20 مايو 2026، حيث يمكن تقديم طلبات المشاركة من خلال الرابط: https://shorturl.at/S3hsH

ودعا المركز العقول المبدعة من مختلف الفئات، بما في ذلك الشركات، والمبتكرون، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصون في مجالات الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية والقضايا البيئية العالمية.

وتتيح المسابقة المجال أمام الشركات المحلية والعالمية، إضافةً إلى مشاريع تخرج الطلاب، لتقديم ابتكاراتهم ضمن ثلاثة مسارات رئيسية تتضمن خفض الانبعاثات والاستدامة، ودمج الطاقة النظيفة وتخزينها، والذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وتعزز المسابقة دور الأفراد والشركات في استشراف وصناعة مستقبل الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، ودفع مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم مستهدفات الحياد المناخي عالمياً، وبناء عالم أذكى وأكثر استدامة.

ويحظى الفائزون في المسابقة بفرص حصرية لعرض ابتكاراتهم خلال منتدى الطاقة النظيفة 2026 في مركز الاستدامة والابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

ويمكن للفائزين أيضاً تسليط الضوء على ابتكاراتهم خلال ندوة خاصة ضمن سلسلة التواصل من أجل الطاقة النظيفة التي ينظمها المركز، إضافة إلى فرص تواصل فعّالة مع نخبة من المستثمرين والباحثين ورواد القطاع.

وشهدت الدورة الثالثة من المسابقة مشاركة 193 متسابقاً من 7 دول، فيما استقطبت الدورة الثانية من المسابقة ما يزيد على 160 مرشحاً من 25 جنسية من 20 جامعة حول العالم، وشهدت الدورة الأولى المسابقة مشاركة أكثر من 100 مشارك من خلفيات علمية ومهنية متنوعة.