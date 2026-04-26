أسبوع حافل بالإفصاحات.. 23 شركة تعلن نتائجها هذا الأسبوع

يشهد الأسبوع الأخير من أبريل 2026 زخماً لافتاً في أسواق المال الإماراتية، مع استعداد 23 شركة مدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس، بالتوازي مع سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، التي تناقش الأداء التشغيلي وتوزيعات الأرباح وقرارات استراتيجية أخرى.

وتتصدر البنوك الكبرى قائمة الاجتماعات المرتقبة، حيث تعقد خمسة بنوك رئيسية اجتماعات مجالس إداراتها، تشمل بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني والبنك التجاري الدولي، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الربع الأول، في ظل ترقب المستثمرين لأداء القطاع المصرفي ومدى تأثره بتطورات أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي.

إلى جانب البنوك، تعقد 18 شركة مدرجة اجتماعات مماثلة لمناقشة نتائجها المالية، من أبرزها مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي وإن إم دي سي إنيرجي والدار العقارية واتصالات وفيرتيغلوب وأمريكانا وبروج بي إل سي وبيور هيلث، ما يعكس اتساع قاعدة الإفصاحات عبر قطاعات متنوعة، تشمل العقار والطاقة والاتصالات والصناعة والخدمات الصحية.

وعلى صعيد التوزيعات، يشهد الأسبوع زخماً في إقرار وصرف الأرباح النقدية، كما تتواصل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات لإقرار توزيعات الأرباح، أو مناقشة عدم توزيعها، من بينها سكون تكافل، ودريك آند سكل، وأمان، وتكافل الإمارات، وحياة للتأمين، إلى جانب شركات أخرى.

في المقابل، تناقش جمعيات عمومية لشركات أخرى قرارات بعدم توزيع أرباح، مثل دريك آند سكل وأمان وتكافل الإمارات، في ظل اختلاف الأداء المالي والاحتياجات التمويلية.

ولا تقتصر الاجتماعات على النتائج والتوزيعات، بل تشمل أيضاً قرارات تنظيمية واستراتيجية، مثل انتخاب مجالس إدارات جديدة في عدد من الشركات، ومناقشة خطط تصحيحية كما في أورينت تكافل، إضافة إلى بدء اكتتابات جديدة، أبرزها لدى مصرف الشارقة الإسلامي، ما يعكس استمرار النشاط التمويلي في السوق.

ويأتي هذا النشاط المكثف في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات أداء الشركات خلال بداية عام 2026، ومدى انعكاس المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على نتائجها، خاصة في قطاعات الطاقة والعقار والبنوك. كما تشكل التوزيعات النقدية عاملاً رئيسياً في دعم جاذبية الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين.

بشكل عام، يعكس هذا الأسبوع واحدة من أكثر الفترات نشاطاً في موسم الإفصاحات، مع توقعات بأن تسهم النتائج والتوزيعات في رسم ملامح أداء الأسواق الإماراتية خلال الربع الثاني من العام.

27 أبريل

الأسمنت الوطنية أحقية أرباح نقدية 25 %، بواقع 25 فلساً للسهم عن العام 2025

يونيكاي للأغذية أحقية أرباح نقدية 30 %، بواقع 30 فلساً للسهم عن العام 2025

دبي الوطنية للتأمين أحقية أرباح نقدية 15 %، بواقع 15 فلساً للسهم عن العام 2025

سكون تكافل عمومية عادية بواقع 10.43 فلوس للسهم عن النصف الثاني للعام 2025، و1.44 فلس للسهم أرباحاً استثنائية

سالك صرف أرباح نقدية الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد

بنك أم القيوين مجلس إدارة مناقشة بعض الأمور الاعتيادية الأخرى التي ليس لها تأثير في سعر السهم

أسمنت الفجيرة مجلس إدارة الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة المنتخب الجديد واللجان المنبثقة

إن إم دي سي إنيرجي مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2026

سواعد القابضة مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2026

منازل العقارية مجلس إدارة مناقشة مواضيع مرتبطة بالشركة وهذا لن يؤثر في سعر السهم

بناء السفن عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

أسمنت الفجيرة عمومية عادية الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد

برجيل القابضة أحقية أرباح نقدية 23.05% عن العام المالي 2025

أم القيوين للاستثمارات العامة أحقية أرباح نقدية 8 %، بواقع 8 فلوس للسهم عن العام 2025

الشارقة الإسلامي بداية اكتتاب في الأسهم الجديدة بداية اكتتاب في الأسهم الجديدة

28 أبريل

سلامة عمومية عادية الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد

دريك آند سكل عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

يونيكاي للأغذية مجلس إدارة الموافقة على انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة وتعيين اللجان

أورينت تكافل مجلس إدارة مناقشة خطة الإجراءات التصحيحية استجابة لتقرير الفحص الصادر عن مصرف الإمارات المركزي

مجموعة تيكوم مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

دبي الإسلامي مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

تاكسي دبي صرف أرباح نقدية بواقع 5.68 فلوس للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

تعاونية الاتحاد صرف أرباح نقدية 14 %، بواقع 14 فلساً للسهم عن العام المالي 2025

الدار العقارية مجلس إدارة مناقشة الأداء المالي للشركة للربع الأول لعام 2025، والنظر في مسائل عامة ذات صلة بنشاط الشركة

اتصالات مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

مجموعة إي إس جي مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

إيبيكس للاستثمار مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

فيرتيغلوب مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

الصير مارين مجلس إدارة مناقشة الأمور المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة

أمريكانا مجلس إدارة اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

حياة للتأمين عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

مجموعة أي 7 عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

عنان للاستثمار القابضة عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

29 أبريل

مصرف عجمان مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026

ديار للتطوير صرف أرباح نقدية 5 % عن العام المالي 2025

أريد إعلان النتائج المالية الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026

المستثمر الوطني عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

مجموعة مير عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

أمريكانا للمطاعم عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

ألف للتعليم صرف أرباح نقدية بواقع 3.20 فلوس للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

بروج بي إل سي مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

إن إم دي سي جروب مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

إيزي ليس لتأجير الدراجات مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

بنك الفجيرة الوطني مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

غذاء القابضة مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

30 أبريل

الصقر للتأمين عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

أمان عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

الصناعات الوطنية عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

تكافل الإمارات عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

أورينت تكافل عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

سوق دبي المالي مجلس إدارة مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2026

مجموعة إم بي إم إي عمومية عادية الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة

السياحة والفنادق عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

التأمين فيدلتي المتحدة عمومية عادية الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية

بنك الشارقة عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

الشارقة للتأمين عمومية عادية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

التجاري الدولي مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

بيور هيلث مجلس إدارة مناقشة النتائج المالية للربع الأول لعام 2026

أدنوك للتوزيع صرف أرباح نقدية بواقع 10.285 فلوس للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2025

الوثبة للتأمين أحقية أرباح نقدية 25 %، بواقع 0.25 درهم للسهم عن العام المالي 2025

1 مايو

دانة غاز أحقية أرباح نقدية 6.5 % عن العام المالي 2025