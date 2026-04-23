ضمان للأوراق المالية تُطلق تداول المشتقات والعقود المستقبلية في سوق دبي المالي



حصلت ضمان للأوراق المالية ش.م.م، وهي شركة وساطة مقرها دولة الإمارات ومملوكة بالكامل لشركة "ضمان للاستثمار، على موافقة من "سوق دبي المالي" لتقديم نشاط التداول بالمشتقات والعقود المستقبلية، في خطوةٍ رئيسية نحو تعزيز تطوير وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: "تعكس الخطوة إيماننا طويل الأمد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته، والتزامنا بدعم نموه المستمر.

ويُعد تطوير السوق، بما في ذلك إطلاق الأدوات المشتقة، خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر قوة وتطورًا".

وقال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان للأوراق المالية": "نرحب بالجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وإدخال أدوات جديدة مثل الأدوات المشتقة. وتمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو تعزيز عمق السوق، ونضجه، وكفاءته بشكل عام.

وفي ضمان للأوراق المالية، ينسجم هذا التوجه مع استراتيجيتنا الرامية إلى تزويد العملاء بمجموعة أكثر تنوعًا من الحلول الاستثمارية. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع سوق دبي المالي وفريقه، في ظل مواصلة السوق تطوره وتوسيع قدراته".

وقال خليفة رباع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: "يمثل التوسع في تداول المشتقات والعقود المستقبلية خطوة مهمة لتطوير منظومة السوق بما يتماشى مع الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية".

وسيسهم تعزيز هذا القطاع في زيادة السيولة، ودعم إدارة المخاطر بفاعلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال".

ويكمل إدراج خدمات تداول المشتقات والعقود المستقبلية مجموعة الخدمات الحالية التي تقدمها "ضمان للأوراق المالية"، بما يتيح للشركة دعم مبادرات السوق على نطاق أوسع، مع مواصلة خدمة العملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.