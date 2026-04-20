الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير جديدة لتفادي نقص وقود الطائرات

سيطرح الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لتحسين توزيع وقود الطائرات بين الدول الأعضاء وتأمين مصادر بديلة، في ظل تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وبحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن هذه المقترحات يوم الأربعاء، مع بدء تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتعتمد أوروبا على الواردات لتغطية نحو 40% من احتياجاتها من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز، ما يجعل الإمدادات عرضة للاضطرابات في حال استمرار إغلاق الممر الحيوي.

كما ستصدر المفوضية إرشادات جديدة الشهر المقبل بشأن مرونة تطبيق بعض القوانين الحالية، خاصة ما يتعلق بحصص المطارات وتداعيات إلغاء الرحلات في حال نقص الوقود.