«دويتشه بنك» يستبعد تعافي «بيتكوين» خلال 2026

أظهر استطلاع أجراه «دويتشه بنك» أن المستهلكين لا يتوقعون تعافي سعر عملة البيتكوين المشفرة خلال عام 2026، رغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 3400 مستهلك حول العالم، ونُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 19% من المشاركين في الولايات المتحدة يتوقعون تراوح سعر البيتكوين بين 20 ألفاً و60 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري.

بينما يرى 13% منهم أنها قد تهبط إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار، وأوضح الفريق البحثي في «دويتشه بنك» أن الغالبية العظمى تتوقع بقاء سعر البيتكوين دون مستواه الحالي، مع تضاؤل الآمال في الارتداد مجدداً إلى الرقم القياسي السابق.

ويعزو المحللون عدم مواكبة البيتكوين لارتفاعات الأسهم إلى تباين جذري في شهية المخاطرة، فبينما استفادت البورصات من أرباح الشركات القوية واعتياد وول ستريت على أجواء الحرب، بدأت البيتكوين تتصرف كأصل عالي المخاطر بدلاً من كونها ملاذاً آمناً.

وتفاقمت ضغوط بيع البيتكوين بعدما نشرت «جوجل» ورقة بحثية هذا الشهر حول «الذكاء الاصطناعي الكمي» أشارت فيها إلى أن حاسوباً كمياً افتراضياً بقدرة 500 ألف كيوبت يمكنه كسر تشفير البيتكوين في أقل من تسع دقائق.