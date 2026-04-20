مليار درهم أرباح استثنائية لـ«راك بنك» في الربع الأول 2026

أعلن رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026 محققاً أرباحاً استثنائية بقيمة 1 مليار درهم.

وواصل البنك دعم عملائنا خلال التحديات قصيرة الأمد، مع تمكينهم من تحقيق النمو على المدى الطويل، عبر منتجات وخدمات مصرفية صُمّمت لتلبية احتياجات عملائنا من الشركات الكبرى، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد.

مدعوماً بهامش صافي فائدة رائد على مستوى القطاع بنسبة 4.0%، ونسبة ودائع جارية وادخارية (CASA) رائدة على مستوى القطاع بلغت 65.6%، إضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار بقيمة 473 مليون درهم.

وشهد الربع الأول 2026 زخماً قوياً في الأعمال، مدعوماً بنمو مزدوج الرقم في الأصول والإيداعات، حيث بلغ إجمالي الأصول 107.3 مليارات درهم (18%)، وارتفعت الإيداعات إلى 74.3 مليار درهم (+22%)، مع نسبة ELAR عند 17.7%، مما يعزز قوة السيولة لدى البنك.

تحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.4% على أساس سنوي، بما يعكس نهجاً ائتمانياً منضبطاً، ومدعوماً بإحدى أعلى نسب تغطية المخصصات في القطاع، والتي بلغت 277% حتى مارس 2026. وبلغ معدل كفاية رأس المال 18.7%، متجاوزاً بشكل مريح المتطلبات التنظيمية.

عوائد استثنائية

واصلت عوائد المساهمين تحسّنها في الربع الأول من 2026، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية العادية 29.9% مقارنة بـ22.4% في الربع الأول من 2025، وبلغ العائد على الأصول 3.9% مقارنة بـ 3.2% في الربع الأول لعام 2025، مدفوعاً بالتخارج الاستراتيجي من نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.