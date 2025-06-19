رؤية استثنائية.. "لومينا" من أمنيات تعيد تعريف مفهوم المكاتب التجارية فائقة الفخامة على شارع الشيخ زايد

كشفت شركة "أمنيات"، المطوّر الرائد في مجال العقارات الفاخرة في دبي، عن أحدث مشاريعها التجارية الرائدة "لومينا" من أمنيات، البرج التجاري فائق الفخامة الذي يرتفع على شارع الشيخ زايد في قلب منطقة برج خليفة، عند نقطة الالتقاء بين الخليج التجاري ووسط مدينة دبي وتبلغ القيمة الإجمالية لتطويره 3.6 مليار درهم إماراتي. ويمثّل البرج المؤلف من 48 طابقًا تحفة معمارية متقنة التصميم، أُبدعت فيها كل زاوية وكل مساحة لتُجسّد الإلهام، الثقة، والريادة، واضعًا بذلك معيارًا جديدًا لمستقبل مساحات العمل في المنطقة عند اكتماله في الربع الثالث من عام 2029.

وجاء الإطلاق خلال عرض ضوئي وصوتي مبهر أقيم في متحف المستقبل بتاريخ 18 يونيو، حيث قُدّم المشروع بأسلوب بصري فريد. ويُعرض النموذج المعماري للبرج في "استوديو 12" في مشروع "ذا أوبوس" من أمنيات، من 19 إلى 22 يونيو، لمنح زوّار دبي لمحة عن مستقبل المكاتب فائقة الفخامة.

وفي هذا السياق، قال السيد مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: "لومينا هو مستقبل العقارات التجارية في دبي. من حيث الموقع والتصميم والخدمات المتكاملة، نعيد رسم ملامح التجربة المكتبية لتتماشى مع تطلعات الجيل المقبل من القادة والمبدعين. وبالاعتماد على التكنولوجيا والتصميم المستقبلي، يعكس الشكل الانسيابي النحيف للبرج تدفق الأفكار والطموح وروح الإنجاز، ويجسّد رؤية أمنيات المتواصلة نحو تشكيل معالم تجارية تليق بغد دبي."

فلسفة التصميم والإلهام

يستمد اسم "لومينا" جذوره من كلمتي "Lumen" اللاتينية والتي تعني النور، و" Ena" اليابانية التي ترمز إلى البركة. ويُجسّد البرج قيم النقاء والوضوح والدفع نحو الأمام. وتمتزج رؤيته التصميمية بين الإطلالات البانورامية، والعناصر الطبيعية، والعناصر البيوفيليّة التي تعزز الضوء والهواء والمساحات الخضراء داخل المساحات المكتبية لتعزيز راحة الموظفين وإنتاجيتهم وأدائهم.

ويمتاز البرج بتصميمه النحيف والانسيابي، ما يتيح إطلالات مباشرة نحو برج خليفة، وسط المدينة، وشاطئ جميرا. وتوفّر المنصات المعلّقة الممتدة عبر الطوابق نقاط مشاهدة فريدة ومرافق مشتركة راقية. كما يتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من محطة مترو الخليج التجاري، ما يضمن سهولة الوصول إلى أبرز مراكز الأعمال والتجزئة ونمط الحياة، ويضع جميرا وبرج العرب وأفق البحر في مرمى النظر.

تصميم استثنائي ومساحات متعددة

يجمع "لومينا" بين الدقة الوظيفية والرقي المكاني، حيث يضم البرج 91 وحدة مكتبية تتيح حرية التصميم الداخلي وموزعة على ثلاث فئات: 59 مكتباً متميزاً (ثلاث وحدات في كل طابق)، و30 مكتباً فخماً (وحدتان في كل طابق)، بالإضافة إلى مكتبين فائقين يشغل كل منهما طابقاً كاملاً.

وبمساحة داخلية تتجاوز 582,184 قدم مربع، صُمّمت الوحدات بأرضيات مرنة شبه خالية من الأعمدة، ومخطط خلفي، وارتفاعات أسقف تصل إلى 3 أمتار، لتمنح المستخدمين مرونة في توزيع المساحات وإحساسًا بالرحابة. كما يمكن تخصيص التصاميم الداخلية بالكامل، مع نوافذ تمتد من الأرض حتى السقف لزيادة دخول الضوء الطبيعي.

كما يوفر البرج أكثر من 1,000 موقف للسيارات، موزعة بعناية بين الموظفين والزوار والخدمات التجارية، ويتمتع بنقاط وصول مزدوجة تسهّل الحركة والتنقل، حيث لا يبعد أكثر من 10 دقائق عن برج خليفة و13 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

خدمات خمس نجوم وتجربة متكاملة

ضمن محفظة أمنيات التي تجمع بين مشاريع سكنية وتجارية وفندقية لا مثيل لها، تأتي الخدمة الرفيعة المستوى كعنصر أساسي من التجربة. وتشمل منظومة الكونسيرج المتكاملة: الاستقبال، إدارة غرف الاجتماعات، تنسيق خدمات العافية والسبا، حجوزات نمط الحياة، الخدمات الشخصية، وتجارب مصمّمة حسب الطلب مثل تنظيم الفعاليات، السفر الفاخر، والتسوق الخاص.

تُشغّل هذه الخدمات بإشراف مباشر من "أمنيات"، وتستند إلى خبرتها العميقة في تقديم تجارب ضيافة عالية التفاعل ضمن أبراجها التجارية وسكنها الراقي وفنادقها الحائزة على جوائز، ومن بينها "إنارة"من أمنيات و"ذا أوبوس" من أمنيات.

صُمّم لومينا من أمنيات ليتماشى مع أحدث معايير مجلس المكاتب البريطاني (BCO)، داعمًا كثافة إشغال بمعدل شخص واحد لكل 10 أمتار مربعة. ويستهدف المشروع شهادات عالمية مرموقة: LEED البلاتينية، WELL البلاتينية، WiredScore البلاتينية، وSmartScore البلاتينية – ما يعكس التزامه بالاستدامة، رفاه المستخدمين، والابتكار التقني.

يحظى المستخدمون بإمكانية حصرية للدخول إلى النادي التنفيذي –و هو مساحة مخصصة تجمع بين الفخامة والخصوصية والراحة، وتقع في الطوابق العلوية. وتشمل صالات خاصة، غرف اجتماعات، وخدمات كونسيرج مخصصة لكبار القادة.

وفي قمة البرج، يقع مسرح سماوي "سكاي ثيتر"– منصة ومساحة مرموقة للمؤتمرات رفيعة المستوى، وإطلاق المشاريع ، والاجتماعات التنفيذية. وقد جُهّز المسرح بأحدث أنظمة الصوت، جدران LED، ومقاعد مرنة لاستيعاب مختلف الفعاليات.

تشكل الصحة والعافية محورًا أساسيًا في تصميم "لومينا" من أمنيات، بدءًا من الجناح التنفيذي المخصص للتدريب عالي الأداء ، مرورًا بمسبح علوي معلّق محاط بمساحات طبيعية حيوية. وتحتضن الطوابق 21 و22 مرافق متكاملة للعافية والصحة، في حين يقع نادي الأعمال في الطابق 34، مع مسرح الفاخر في أعلى البرج – مجتمعةً لتقديم رؤية جديدة لتوازن العمل والحياة.

تتكامل مرافق "لومينا" من أمنيات على امتداد البرج والمنصة لتدعم الإنتاجية والرفاهية وتجارب عالمية المستوى. وستحتضن المنصة المتصلة ستة مفاهيم تجزئة مختارة بعناية، ومطاعم راقية، ومرافق عافية ونمط حياة، جميعها موجهة لخدمة مستخدمي البرج وزوّاره من مجتمعي الخليج التجاري ووسط المدينة.

وقد تولّى تصميم "لومينا" من أمنيات نخبة من المعماريين والمستشارين العالميين المعروفين. وفي دبي وعلى امتداد العالم، أبدعت "أمنيات" في إنتاج أعمال فنية معمارية تنسج بين الإبداع والجودة والندرة بكل سلاسة. ويُعد "لومينا" من أمنيات امتدادًا طبيعيًا للنجاحات التي حققتها الشركة في مشروعي "ذا أوبوس" من أمنيات و"إنارة"، ليشكّل محطة جديدة في تطوّر محفظتها، ومقصِدًا للمبدعين والروّاد الذين يتطلعون إلى مساحات عمل تعكس طموحاتهم وازدهارهم.