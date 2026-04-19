عبدالله بن طوق: الإمارات أرست بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن «إطلاق منصة أسعار السلع الرئيسة»، التي تعد منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوّق الذكي، وتوفير شفافية كاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة على المنصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة تسوّق ذكية ومستدامة للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويضمن استقرار الأسواق، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتتيح المنصة الجديدة جمع وتحليل بيانات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة، حيث تضم في مرحلتها الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسة أخرى، ويتم رصد أسعارها بشكل لحظي وآني من 12 منفذاً رئيساً في الدولة، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ، ما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة بين مختلف الفروع.

كما تتضمن المنصة مزايا ذكية، تتيح للمستهلك إنشاء سلة غذائية مخصصة وفق احتياجاته، وتوجيهه تلقائياً نحو الخيار الأكثر توفيراً من حيث السعر، وتساعد هذه المزايا على تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمستهلك.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك إن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في إرساء بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما أسهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وعزز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف معاليه إن منصة «أسعار السلع الرئيسة» تشكل مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المستهلك من التسوق الذكي وتعزيز وعيه بأساليب اتخاذ القرار في الشراء، كما تسعى إلى تشجيع المنافسة بين منافذ البيع في الأسواق، بما يضمن شفافية الأسعار ويعزز استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن المنصة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، لحصول المستهلك على أفضل الأسعار والعروض للسلع الاستهلاكية الأساسية أو السلع الرئيسة التي تشملها المنصة.

وأشار إلى أن المنصة تسهم في تعزيز تجربة التسوق الذكي، وترسخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين مختلف منافذ البيع، كما تسهم في رفع مستوى ثقة المستهلك بالأسواق المحلية، وتدعم تحقيق توازن فعّال بين متابعة الأسعار وحماية القوة الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ويعزز استدامتها على المدى الطويل.

وتفصيلاً، تقوم الوزارة بتحديث بيانات أسعار السلع على المنصة يومياً لضمان متابعة دقيقة لحركة السوق، ويتم تزويد المنصة بهذه البيانات عبر الربط الإلكتروني المباشر مع منافذ البيع المرتبطة بها، حيث تشارك هذه المنافذ الأسعار إلكترونياً وبشكل تلقائي مع قاعدة بيانات الوزارة.

ومن أبرز السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسة التي تغطيها المنصة زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، واللحوم، والأسماك، والبقوليات، والخبز، والقمح، والماء، والفواكه مثل الموز والبرتقال والتفاح، والخضراوات مثل الخيار والطماطم والبطاطا والثوم والبصل، بما يضمن تغطية شاملة لأكثر السلع استهلاكاً ومتابعة دقيقة لحركة السوق.

وتدعو وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور إلى الاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.moet.gov.ae/en/essential-goods-prices-platform، بما يسهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما تحث المستهلكين على التواصل مع الوزارة والإبلاغ في حال ملاحظة أي اختلاف بين البيانات المنشورة على المنصة والأسعار الفعلية في المتاجر، وذلك عبر الاتصال على رقم الهاتف 8001222.