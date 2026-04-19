وزير الطاقة: سعر البنزين في أمريكا سيظل فوق 3 دولارات حتى 2027

قد تظل أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند مستوى 3 دولارات للغالون أو أكثر حتى العام المقبل، وفقاً لوزير الطاقة، كريس رايت، في تناقض مع توقعات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي رجح انفراجة بحلول الصيف.

وقال رايت، إن أسعار البنزين بلغت على الأرجح ذروتها، ومن المؤكد أن تنخفض بمجرد التوصل إلى حل للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، وذلك خلال مقابلة على برنامج «ستيت أوف ذي يونيون» على شبكة «سي إن إن».

وعند سؤاله عن موعد تراجع الأسعار إلى أقل من 3 دولارات أجاب رايت: «لا أعلم، قد يحدث ذلك لاحقاً هذا العام، وقد لا يحدث حتى العام المقبل. ويتوقع بالفعل أن يواجه الجمهوريون موسماً انتخابياً صعباً، ولن تساعد أسعار البنزين المرتفعة الحزب الجمهوري في الحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ».

من جانبه، قال بيسنت، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين خلال موسم القيادة الصيفي في أمريكا، مضيفاً للصحافيين في البيت الأبيض أنه متفائل بأنه في وقت ما بين 20 يونيو و20 سبتمبر يمكن أن نعود إلى بنزين بسعر 3 دولارات.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 4.1 دولارات الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات، مقارنة بأقل من 3 دولارات للغالون قبل اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل أن 65 % من الناخبين يحمّلون دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين، بينما أعرب 57 % عن عدم رضاهم عن إدارته للاقتصاد.