"المركزي الصيني " يجري عملية إعادة شراء عكسية بقيمة 500 مليار يوان





أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 72.89 مليار دولار أمريكي) اليوم بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.

و نقلت وكالة أنباء " شينخوا" عن البنك المركزي توضيحه أن العملية ستنفذ بكمية ثابتة من خلال عطاءات أسعار الفائدة، على أن تحدد العطاءات الفائزة عند مستويات سعرية متعددة، وستكون مدة العملية ستة أشهر.

ونظرا لاستحقاق عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة مدتها ستة أشهر بقيمة 600 مليار يوان في أبريل الجاري، فإن هذا يعني أن عملية إعادة الشراء العكسية المباشرة اليوم الأربعاء تمثل تجديدا مخفضا.

ويتم تنفيذ عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وهي أداة أدخلها البنك المركزي الصيني في أكتوبر 2024 لإدارة السيولة في النظام المصرفي الوطني، مرة واحدة شهريا لأجل لا يتجاوز سنة.