الطلب القوي على المركبات الهجينة يرفع صادرات السيارات الكورية





ارتفعت صادرات السيارات في جمهورية كوريا في شهر مارس مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على السيارات الهجينة.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد التي صدرت اليوم تظهر أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.37 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة قدرها 2.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي،و هذا الرقم يُعد ثاني أعلى رقم يُسجل في أي شهر مارس.

وساهمت السيارات الهجينة، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية للصادرات بنسبة 79% على أساس سنوي، في هذا الأداء المتميز لشهر مارس.

وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33%، بينما انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبتي 38.4% و40.8% على التوالي، وهو ما يعزى جزئياً إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب البيانات.