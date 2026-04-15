Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
اقتصاد

الطلب القوي على المركبات الهجينة يرفع صادرات السيارات الكورية

undefined's profile picture

وام


 ارتفعت صادرات السيارات في جمهورية كوريا في شهر مارس مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على السيارات الهجينة.

و ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد التي صدرت اليوم تظهر أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 6.37 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة قدرها 2.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي،و هذا الرقم يُعد ثاني أعلى رقم يُسجل في أي شهر مارس.

وساهمت السيارات الهجينة، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية للصادرات بنسبة 79% على أساس سنوي، في هذا الأداء المتميز لشهر مارس.

وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33%، بينما انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبتي 38.4% و40.8% على التوالي، وهو ما يعزى جزئياً إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب البيانات.