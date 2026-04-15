انفراجة مالية بين أمريكا وفنزويلا





أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.

ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ العام 2019.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن المصرف المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى أصبحت مخولة الآن تقديم مجموعة من "الخدمات المالية"، مثل إدارة حسابات مصرفية وإصدار بطاقات وتحويل أموال وعمليات صرف أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية خاطفة في كراكاس في يناير، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.

وفي نهاية مارس، أعلنت الولايات المتحدة استئناف العمليات في سفارتها في فنزويلا.

وقبل ذلك، رفعت الحكومة الأميركية العقبات التي كانت تعترض عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.