«سيتادل سكيورتيز»: الركود العالمي خطر حتمي لو استمر إغلاق مضيق هرمز

يرى كين جريفين، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتادل سكيورتيز»، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود حتمي في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.

وأوضح جريفين في كلمة، الثلاثاء، خلال مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أنه إذا استمر الإغلاق لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً فلن يكون هناك سبيل لتجنب الركود.

وتوقع جريفين أن يؤدي هذا الوضع إلى تحول هائل نحو مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية.

وأشار جريفين إلى أن تداعيات الحرب كانت ستصبح أسوأ لو تأخرت الولايات المتحدة في توجيه ضرباتها حتى تنمو القدرات العسكرية الإيرانية.