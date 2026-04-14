«وكالة الطاقة»: أوروبا قد تواجه نقصاً في وقود الطائرات بحلول يونيو

حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال مواجهة أوروبا نقصاً فعلياً في وقود الطائرات بحلول يونيو، وذلك في حال لم تتمكن القارة العجوز من تعويض سوى نصف إمدادات الوقود التي تتلقاها من الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة في تقرير الثلاثاء، إن الطلب العالمي على وقود الطائرات بلغ نحو 7.8 ملايين برميل يومياً في 2025، مع اعتماد الأسواق العالمية بشكل كبير على صادرات الشرق الأوسط لتلبية الطلب.

وتُعد أوروبا الأكثر اعتماداً على واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط، إذ توفر المنطقة نحو 375 ألف برميل يومياً، ما يعادل 75% من صافي واردات القارة، ما يزيد من حساسيتها لأي اضطرابات في الإمدادات.

وأشار التقرير إلى أن تعويض أوروبا لكامل الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط كفيل بالحفاظ على توازن السوق وتلبية الطلب المتوقع في 2026، إلا أن تعويض 75% فقط من وقود الشرق الأوسط لن يكفي لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف.