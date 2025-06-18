بدء أعمال «بيلاجيو باي صن رايز» في دبي

أعلنت «صن رايز كابيتال» عن بدء أعمال البناء رسمياً في مشروعها السكني الرائد «بيلاجيو باي صن رايز»، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس، التي حضرها كبار مسؤولي الشركة وفريق الاستشاريين، في قلب منطقة «وصل غيت» بدبي.

وقال يوغيش بولشنداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «صن رايز كابيتال»: «نشعر بحماس كبير لانطلاق الأعمال رسمياً في مشروع «بيلاجيو باي صن رايز»، فهذا المشروع الاستثنائي يمثل بداية عصر جديد من الفخامة والارتقاء بمفهوم المجتمعات السكنيّة المتكاملة. إن وضع حجر الأساس، اليوم، يرمز إلى التزامنا العميق بالجودة والتميز في أسلوب الحياة».

وسيتضمن المشروع وحدات سكنية حصرية بإطلالات بانورامية، وتقنيات ذكية، ومرافق مخصصة للياقة البدنية، تلبية لتطلعات السكان المعاصرين، ويجسد معايير «صن رايز كابيتال» في الابتكار والرفاه، كما يلتزم المشروع بتطبيق «بروتوكولات» التراخيص الخضراء والممارسات المستدامة الشاملة في موقع العمل، بما يرسخ فلسفة المسؤولية المجتمعية للشركة.