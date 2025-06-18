سلطة دبي للخدمات المالية تطور خطط استراتيجيات مستقبلية للتحول المناخي





أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع أعضاء آخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشاورة عامة حول مسودة «مبادئ التخطيط للتحول المناخي» (المبادئ)، وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار جهود مجموعة العمل المتواصلة لتعزيز منظومة التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف مسودة المبادئ إلى تمكين المؤسسات المالية من تطوير خطط موثوقة وشفافة وفعالة للتحول المناخي، وترسي هذه الخطط استراتيجيات مستقبلية، تهدف إلى مواءمة أهداف المؤسسات وحوكمتها وإدارة مخاطرها وعملياتها التشغيلية مع أهدافها المناخية.

وتغطي المسودة ثمانية مجالات رئيسية، تشمل: تحديد أهداف التحول، والحوكمة، ودمج أهداف التحول في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، والمعايير والمستهدفات، والبيانات ومشاركة العملاء، إلى جانب إعداد التقارير والشفافية، والتنفيذ، والمراجعة والتحديثات.

تم تصميم المبادئ المقترحة لتكون مرنة ومواكبة للمتطلبات المستقبلية، ويمكن تطبيقها عبر مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بما يتناسب مع كل مؤسسة منها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستمرة في المعايير العالمية ذات الصلة، وتعمل هذه المبادئ على دمج المخاطر والفرص المناخية في عملية اتخاذ القرارات المالية، ما يعزز آليات إدارة المخاطر لدى المؤسسات، ويحدد مسار تطوير استراتيجيتها ومنتجاتها، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف السياسات المناخية الأوسع نطاقاً.

وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية أن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات هو نهاية أوقات العمل من يوم 16 يوليو 2025،

وتأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 لدعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز تبني أفضل ممارسات الاستدامة على المستوى الوطني، وذلك بما يتماشى مع مبادئ الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030، وتضم المجموعة عدداً من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الفاعلة في دولة الإمارات.