مجموعة «يانغو» تتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم لدعم تعلم الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «يانغو»، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، عن شراكة مع مركز راشد لأصحاب الهمم لإطلاق مبادرة شاملة، تهدف إلى تعزيز التعلم، وتسهيل النقل، وتعزيز السلامة الرقمية للطلاب. تأتي هذه المبادرة دعماً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز التعليم الشامل والتطور الرقمي، في أعقاب التوجيه الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل الذكاء الاصطناعي مادة أساسية في المدارس على مستوى الدولة.

ومن المتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير توقعات شركة PwC إلى أن مساهمة الذكاء الاصطناعي ستصل إلى 96 مليار دولار بحلول عام 2030. ويُعد تمكين جميع الطلاب من التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية أمراً جوهرياً لبناء مستقبل شامل وعادل للقوى العاملة. وتسعى هذه الشراكة بين مجموعة «يانغو» ومركز راشد لأصحاب الهمم إلى سد هذه الفجوة، من خلال تقديم أدوات وخدمات مصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات الطلاب من أصحاب الهمم.

وكجزء من هذا التعاون قدمت مجموعة «يانغو» مجموعة من أجهزة «ياسمينة» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بقدرتها على التفاعل الصوتي باللغتين العربية والإنجليزية، ما يوفر للطلاب وسيلة ميسرة للتفاعل مع التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك سيحصل طلاب المركز وأسرهم على خصم بنسبة 20% على 60 رحلة سنوياً باستخدام خدمة يانغو رايد «Yango Ride»، ما يُسهم في تخفيف تكاليف النقل.

وتكمل هذه المبادرة خدمة «Yango Play»، وهي منصة الترفيه والبث التابعة للمجموعة، من خلال تقديم اشتراكات سنوية مجانية للمركز وطلابه، تتضمن محتوى عربياً منتقى بعناية، يوازن بين الفائدة التعليمية والملاءمة العمرية، ويهدف إلى توفير بيئة إعلامية آمنة وغنية.

وفي هذا السياق قال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: «مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في مستقبل التعليم والعمل والتواصل، من المهم ألا يبقى الطلاب أصحاب الهمم على الهامش. تهدف هذه الشراكة إلى إزالة الحواجز في مجالات التعلم والتنقل، والوصول إلى التكنولوجيا. لكل طفل الحق في النمو بثقة في عالم رقمي متسارع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة».

ومن جانبها علقت مريم عثمان، مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم، قائلة: «نعرب عن عميق شكرنا لمجموعة «يانغو» على دعمها المدروس والاستباقي. تعكس هذه الشراكة إيماناً مشتركاً بأن طلاب أصحاب الهمم يستحقون كل فرصة للتألق في هذا العالم الرقمي المتطور. من خلال توفير التكنولوجيا الميسرة والنقل الآمن والأدوات التعليمية الشاملة لا تفتح «يانغو» الأبواب فحسب، بل تُعزز الثقة لدى طلابنا. معاً نبني مستقبلاً لا يُترك فيه أي طفل في الخلف».

وبدءاً من شهر سبتمبر المقبل سيتم توسيع نطاق الشراكة لتشمل حصصاً تعليمية شهرية في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات طلاب أصحاب الهمم. وستُقدّم هذه الحصص التفاعلية مفاهيم أساسية في الذكاء الاصطناعي بأسلوب يُعزز الثقة، وينمي المهارات الرقمية. كما ستنظم الشركة ورش عمل حول السلامة الرقمية للطلاب والعائلات والمعلمين، تتناول موضوعات مثل الحماية عبر الإنترنت، وفهم تقييمات المحتوى، والممارسات الآمنة للبث الرقمي. وسيعمل مركز راشد أيضاً بالتعاون مع يانغو رايد Yango Ride على تدريب السائقين، لتقديم خدمات مراعية وسهلة الوصول للركاب من أصحاب الهمم، بما يضمن تجربة تنقل آمنة ولائقة.