إي إف جي هيرميس مستشار طرح «ترولي» في بورصة الكويت

أعلنت «إي اف جي هيرميس» عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول ببورصة الكويت. وقد قامت إي إف جي هيرميس بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة.

وقد شهد الطرح قيام المساهمين الحاليين بشركة ترولي عبر بيع 96.25 مليون سهم من أسهمها العادية بما يمثل نحو 35% من إجمالي رأس مالها المُصدر، وذلك بزيادة عن النسبة المطروحة مبدئياً والبالغة 30%، مدفوعةً بقوة إقبال المستثمرين. بناءً على سعر الطرح البالغ 618 فلساً كويتياً للسهم، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 195 مليون دولار أمريكي، ما يعكس قيمة سوقية للشركة تُقدّر بنحو 552.58 مليون دولار أمريكي. وقد حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئياً.

تمت إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، وتحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية سجل الاكتتاب. تعد هذه الصفقة بمنزلة خطوة محورية في مسيرة شركة ترولي عبر إدراج أسهمها للتداول في السوق الأول ببورصة الكويت، بما يدعم أهدافها لتوسيع قاعدة مساهميها، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال بقالة التجزئة بالمنطقة.

وأعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي خلال هذه الخطوة المهمة في مسيرتها، والتي تُوجت بالإتمام الناجح لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الأول ببورصة الكويت. وأضاف مليكة أن تنفيذ صفقة ناجحة في ظل حالة من عدم اليقين التي تشهدها الأسواق يعكس قوة قدرات الشركة في مجالَي التنفيذ والتوزيع. كما أكد مليكة التزام إي إف جي هيرميس بمواصلة تقديم خدماتها الاستشارية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ودعم عملائها في تحقيق طموحاتهم للنمو طويل الأجل.

ومن جانبه، صرح كريم جلال، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس أن الإتمام الناجح لعملية الطرح العام الأولي وإدراج ترولي يعكس الإمكانات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول لقاعدة عريضة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأشار جلال إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية لعملائها بفضل خبراتها العميقة في هذا القطاع وقدراتها التنفيذية الفائقة. كما أوضح جلال أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي إف جي هيرميس تجاه السوق الكويتي، عبر مواصلة البناء على سجلها الحافل من صفقات الطرح العام الأولي الناجحة والمتتالية، وهو ما يرسخ دورها شريكاً استراتيجياً موثوقاً للمؤسسات المحلية الراغبة في طرح أسهمها في أسواق المال.