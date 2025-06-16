"إنفراكورب" تطلق مبيعات "كاليفورنيا ريزيدنسز" في دبي

أعلنت شركة "إنفراكورب" الإطلاق الرسمي لمبيعات مشروعها السكني الجديد "كاليفورنيا ريزيدنسز" في دبي. وقد أصبح المشروع متاحاً رسميّاً للشراء اعتباراً من 11 يونيو. ويقع المشروع في منطقة وادي الصفا.

ومن المقرّر تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028، ممّا يمنح المشترين متّسعاً من الوقت للتخطيط والاستثمار. وبفضل موقعه الحيوي وتكامله الحضري، يُعتبر "كاليفورنيا ريزيدنسز" فرصة استثماريّة مثاليّة تجمع بين إمكانيّة السكن والاستثمار طويل الأمد، في واحدة من أسرع مناطق دبي نموّاً.

وقال عبد الله الخان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفراكورب ": "يعكس مشروع ’كاليفورنيا ريزيدنسز‘ رؤيتنا بعيدة المدى في بناء مجتمعات تضع جودة الحياة والاستدامة والتواصل الاجتماعي في صلب أولوياتها. وتُعتبرمنطقة وادي الصفا من أكثر مناطق دبي نمواً، ونحن فخورون بإطلاق مشروع يقدّم أسلوب حياة متكامل في بيئة خضراء وصحية تواكب تطلعات الأجيال القادمة".

أمّا ندى الكوهجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة "إنفراكورب" فعلّقت بالقول: "يُعتبرالمشروع استثماراً استراتيجياً يجمع بين القيمة طويلة الأمد وسهولة الوصول، بأسعار تبدأ من مليون درهم فقط. وهي فرصة نادرة لامتلاك منزل ضمن مجتمع متكامل وبجوار أبرز الوجهات الترفيهية. نحن على ثقة أن هذا الإطلاق سيستقطب المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرّة في موقع واعد ".