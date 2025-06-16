ANAX Developments تطلق أول مشروع لها في جزر دبي

أعلنت شركة ELLE العالمية، والتابعة لمجموعة لاغاردير الفرنسية، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع سكني حصري على جزر دبي، عقب النجاح اللافت الذي حققته بعد إطلاق أول برج سكني لها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الإعلان عن هذا المشروع الجديد خلال حفل رسمي شهد إبرام شراكة استراتيجية بين فرانسوا كوروزي، الرئيس التنفيذي لشركة ELLE International Licenses التابعة لمجموعة لاغاردير ، وساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة ANAX القابضة، لإطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة ELLE التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع من قِبل شركة ANAX Developments ، بموجب اتفاقية موقعة مع لاغاردير نيوز – إحدى الشركات التابعة لمجموعة لاغاردير. وسيحمل المشروع اسم ELLE Residences Dubai Islands، ومن المتوقع أن يشكّل المشروع معلماً معمارياً وثقافياً بارزاً في إمارة دبي، حيث سيقدم مفهوماً سكنياً مبتكراً يعكس الهوية الفريدة لعلامة ELLE التجارية.

وسيشارك في تنفيذ المشروع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في التصميم، في مقدّمتها شركة ذا ون أتلييه ، التي تشتهر بابتكاراتها في تصميم المساكن الفاخرة لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية، مثل دولتشي آند غابانا، وكارل لاغرفيلد ، وفندي كازا، مما يضمن لمشروع ELLE Residences أعلى معايير الحرفية والجودة.

أما الجانب الإبداعي للمشروع، فسيتولى استوديو التصميم الدولي أركوينوت ، الذي نجح بابتكار المفهوم الأصلي لمشروع ELLE Residences، مسؤولية الأشراف عليه إلى جانب الإشراف الكامل على مختلف الجوانب المعمارية والتصميم الداخلي، بما يضمن ترجمة رؤية العلامة التجارية إلى تجربة سكنية استثنائية.

وقال ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة ANAX للتطوير العقاري: يسعدنا أن نتعاون مع علامة ELLE العالمية لإطلاق هذا المشروع السكني الفاخر في قلب جزر دبي. فدبي تُعد من أبرز مدن العالم تطوراً وابتكاراً، وتمثّل بيئة مثالية لمشروع يجمع بين الرقي في التصميم، وجودة الحياة، والأناقة المعمارية. ونؤمن بأن ELLE Residences سيُقدّم تجربة سكنية استثنائية تعبّر عن روح العلامة وتنسجم مع تطلعات سكان دبي الباحثين عن التفرّد والتميّز.

من جهتها، قالت كونستانس بينكيه، الرئيسة التنفيذية لشركتي ELLE International Licenses و لاغاردير نيوز: يواصل إرث علامة ELLE في الابتكار توجيه مسيرتنا، ويسعدنا أن نتعاون في تقديم هذا المفهوم السكني الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط وتحديداً في إمارة دبي النابضة بالحياة، والتي تُعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية. ونتطلع بشغف للكشف عن مشروع ELLE Residences Dubai Islands بالتعاون مع نخبة من الشركاء المتميزين. ويُجسّد هذا المشروع، الذي يُعد الثاني ضمن خطط توسعنا العالمي، نقلة نوعية ديناميكية تمزج بين اللمسة الفرنسية الخالدة والطاقة الجريئة التي تتميّز بها مدينة دبي. ويقدّم مفهوماً سكنياً متكاملاً وغامرًا، يتيح للسكان اختبار أسلوب حياة راقٍ وفريد من نوعه. كما يُجسّد المشروع الرؤية المستقبلية لعلامة ELLE، ويُوفر تجربة معيشية نابضة بالبهجة والتميّز.

وقال ميشيل غالي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا ون أتلييه : نعمل عن كثب في مشروع ELLE Residences Dubai Islands مع شركة ELLE لتقديم مفهوم يجسّد الذوق الباريسي الأصيل الذي تُعرف به ELLE، من خلال منظور أسلوب الحياة المتجدد والنابض لمدينة دبي. كما يمثّل هذا المشروع فرصة مميّزة لإبراز هوية العلامة من خلال تطوير تجربة سكنية تلامس الأحاسيس، وتُجسّد القيم الثقافية لجمهور عالمي الطابع.