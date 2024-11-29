«نون فود» تتعاون مع «دريم دبي» لإطلاق حملة «نون فود مليونير»

أعلن كلّ من «نون فود» و«دريم دبي»عن إطلاق حملة «نون فود مليونير» المذهلة، التي تمنح المشاركين فرصة استثنائية للفوز بجائزة نقدية قيمتها 1,000,000 درهم إماراتي.

تُقام الحملة الترويجية المميزة في إطار عروض الجمعة الصفراء ، من 21 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2024، وتنتهي بالسحب المباشر على الجائزة الكبرى في 15 ديسمبر، ليتم الإعلان عن الفائز المحظوظ الذي سيحصل على جائزة المليون درهم النقدية.

الاشتراك في الحملة

الاشتراك في حملة "نون فود مليونير" بسيط للغاية؛ حيث يمكن للعملاء الدخول في السحب من خلال طلب أي منتج عبر تطبيق "نون فود"، والحصول على فرصة مجانية للمشاركة كما يمكن لعملاء "دريم دبي" الانضمام إلى الحملة من خلال التسوق بمبلغ 20 درهم فقط في متجر "مدهش"، مما يمنحهم فرصة دخول مجانية للسحب.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الشراكة بين العلامتين وتقديم خدمات مبتكرة تعكس التزامهما بتوفير أفضل تجربة للعملاء. وتأتي الشراكة بين "دريم دبي"، التي تواصل الابتكار في قطاع "التسوق والربح"، و"نون فود"، الرائدة في مجال توصيل الطعام عبر الإنترنت، لتجسد رؤيتهما المشتركة نحو تقديم تجارب فريدة ومميزة للمستخدمين.

لمزيد من التفاصيل حول حملات "دريم دبي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dreamdubai.com