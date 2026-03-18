«أوبجكت ون» تعلن إنجاز مشروع «ري1ن ريزيدنس» في دبي

أعلنت شركة «أوبجكت ون» رسمياً عن اكتمال أعمال البناء بنسبة 100% في مشروع «ري1ن ريزيدنس» السكني، والذي يُعد أول مشروع سكني للشركة في دبي.

ويقع البرج المكون من 25 طابقاً في المنطقة 12 من قرية جميرا الدائرية، ويضم 144 وحدة سكنية، ويأتي هذا المشروع المتميز ضمن الطلب المتزايد في السوق على العقارات الجاهزة للسكن. وتستحوذ قرية جميرا الدائرية على 61% من عمليات البحث عن الشقق للبيع و80% من عمليات البحث عن الشقق للإيجار في فئة السوق المتوسطة.

وسيسهم اكتمال مشروع المرحلة الثانية من شارع حصة التابع لهيئة الطرق والمواصلات والمتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 في تعزيز سهولة الوصول إلى قرية جميرا الدائرية، حيث سيضاعف سعة الطريق ويقلل أوقات السفر، ويخدم ما يقارب 650,000 ساكن في المناطق المحيطة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق. حيث بلغ إجمالي التصرفات العقارية في شهر يناير 2026 وحده نحو 108 مليارات درهم، وهو ما يقارب ضعف أرقام العام السابق.

وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: يمثل تسليم مشروع ري1ن ريزيدنس» لحظة فارقة لنا في مسيرة شركة أوبجكت ون، حيث ننتقل من مرحلة الرؤية لندخل مرحلة الواقع الملموس. في الوقت الذي يراقب العالم التحولات الإقليمية بحذر، يبقى إيماننا ببيئة دبي الاستثمارية راسخاً، فدبي ليست مجرد سوق عقاري،؛ بل ملاذ عالمي آمن يحوّل التحديات باستمرار إلى فرص نمو. ومن خلال إنجاز مشروعنا الأول، نوجه رسالة واضحة إلى مستثمرينا مفادها أننا ملتزمون برؤية طويلة الأمد، وسنواصل المساهمة في دعم خطة دبي الحضرية 2040، وتشييد وتطوير مجتمعات بأعلى معايير الجودة تزدهر بغض النظر عن الضغوط الخارجية.