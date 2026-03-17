«نيو» تسجل أرباحاً تشغيلية قوية.. وتعلن توقعات متفائلة في 2026

أعلنت شركة «نيو» NIO، المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن نتائجها المالية الأولية للربع الأخير من عام 2025، إلى جانب نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت البيانات أداءً مالياً قوياً وتحسناً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية معدّلة، باستثناء نفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، بلغت نحو 1.25 مليار يوان صيني (178.9 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من العام، في مؤشر يعكس تحسن ربحية أعمالها الأساسية.

كما بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة، بما يشمل النقد وما يعادله، والأرصدة المقيّدة، والاستثمارات قصيرة الأجل، والودائع الزمنية طويلة الأجل، نحو 45.9 مليار يوان صيني (6.6 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2025، ما يعكس متانة مركزها المالي، وقدرتها على دعم خطط النمو المستقبلية.

وعلى صعيد التوقعات، أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسليم ما بين 80 ألفاً و83 ألف مركبة خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو يتراوح بين 90 % و97 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما توقعت أن تتراوح الإيرادات الإجمالية بين 24.48 ملياراً و25.18 مليار يوان صيني (3.5 إلى 3.6 مليارات دولار)، بزيادة سنوية تتراوح بين 103.4 % و109.2 %.

وفي هذا السياق، أكد ويليام لي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن النتائج تعكس قوة تنافسية متنامية في التكنولوجيا والمنتجات ونموذج الأعمال، إلى جانب التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية. وأضاف أن الشركة دخلت رسمياً المرحلة الثالثة من مسيرتها التنموية، ما يمثل بداية دورة جديدة من النمو المتسارع، ويعزز آفاقها المستقبلية.