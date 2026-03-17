اتساع نطاق مشاريع التملك الحر في الإمارات

يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات، اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين والدوليين، مع اتساع نطاق مشاريع التملك الحر التي تتيح للأجانب والمقيمين امتلاك العقار بشكل كامل. ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، إضافة إلى العوائد الإيجارية المرتفعة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

يُعد العائد الاستثماري من أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو التملك الحر في الإمارات، إذ تتراوح العوائد الإيجارية في العديد من المناطق بين 6% و8% للشقق السكنية، وقد تصل في بعض المشاريع إلى مستويات أعلى بحسب الموقع ونوع العقار.

كما يتمتع السوق العقاري في الدولة بإمكانات قوية لارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات على المدى الطويل، نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني وتزايد أعداد المقيمين والزوار.

وفي هذا الإطار وقّعت «الجنيدي للعقارات» مذكرة تفاهم مع شركة «دي إكس أر العقارية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك لتولي مهام التسويق لمشروع «طي فيلا» الذي تطوره الشركة في منطقة الرقيبة بالشارقة، وهو مشروع سكني يتيح التملك الحر لجميع الجنسيات العربية ويوفر فرصاً استثمارية وسكنية واعدة في أحد المواقع الحيوية القريبة من دبي. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الطرفين لتعزيز الشراكات المهنية في القطاع العقاري والاستفادة من الخبرات التسويقية المتخصصة في تقديم المشاريع السكنية المتميزة إلى السوق الإماراتي والخليجي، بما يسهم في تعزيز حضور المشروع والوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الطرفين، حيث وقع الاتفاقية المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» عبدالرحمن رضا الحجار، فيما وقع عن «الجنيدي للعقارات» حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة الشركة. كما حضر مراسم التوقيع سالم علي الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة سالم علي الشامسي للعقارات، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الشركتين، في أجواء عكست روح التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع العقاري وحرصها على تطوير مشاريع نوعية تلبي تطلعات السوق.

وقال عبدالرحمن رضا الحجار المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» إن الشراكة مع «الجنيدي للعقارات» تمثل خطوة مهمة في إطار تقديم مشروع سكني متكامل إلى السوق، مؤكداً أن مشروع «طي فيلا» يتمتع بعدد من المقومات التي تجعله من المشاريع الجاذبة سواء للسكن العائلي أو للاستثمار. وأضاف إن الشركة ستعمل على تسويق المشروع وفق استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على فهم دقيق لاحتياجات السوق، مستفيدة من خبرتها في القطاع العقاري وشبكة علاقاتها مع المستثمرين والعملاء.

وأشار إلى أن موقع المشروع المتميز والتصميم المعماري العصري الذي يتمتع به، إلى جانب المزايا الاستثمارية التي يقدمها، ومن بينها إتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، تشكل عناصر قوة تدعم نجاحه في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى إبراز هذه المميزات من خلال خطة تسويقية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المستثمرين والعملاء في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه قال حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة «الجنيدي للعقارات» إن التعاون مع شركة «دي إكس أر العقارية» يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع عقارية متميزة وتقديمها إلى السوق عبر شركاء يمتلكون خبرة تسويقية قوية. وأضاف إن مشروع «طي فيلا» يمثل أحد المشاريع المهمة التي تعمل الشركة على تطويرها في إمارة الشارقة، حيث تم تصميمه ليقدم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الخصوصية والراحة والقيمة الاستثمارية.

ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة يتكون من 62 فيلا مستقلة بالكامل بنظام أرضي وطابق أول، وتتنوع الفلل في المشروع بين ثلاث وخمس غرف نوم بمساحات مختلفة، حيث تبدأ مساحات البناء من نحو 2787 قدماً مربعة وتصل إلى أكثر من 3600 قدم مربعة في بعض الوحدات.