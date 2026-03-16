اليابان تبدأ السحب من احتياطيات النفط بعد اضطراب "هرمز"





بدأت اليابان اليوم الاثنين في السحب من احتياطيات النفط بما يكفي 45 يوما للتعامل بشأن المخاوف الناجمة عن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار فيما تتأجج حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران بلا نهاية في الأفق.

وبدأت عمليات السحب اليوم بما يصل إلى كميات تكفي استهلاك 15 يوما من احتياطات القطاع الخاص، يعقبها استهلاك يكفي شهرا من احتياطيات النفط الذي تسيطر عليه الدولة، بإجمالي نحو 80 مليون برميل أو قرابة خمس الاحتياطيات المحلية باليابان.

كانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أعلنت خطة السحب الأسبوع الماضي.

وتستورد اليابان ما يربو على 90 % من نفطها الخام من الشرق الأوسط.

وتأتي معظم احتياجاتها عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع أن يبدأ إغلاقه في التأثير على إمدادات النفط اليابانية في غضون أسابيع.