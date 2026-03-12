400 ألف وحدة سكنية تدخل السوق العقاري في دبي خلال 4 سنوات

تشهد إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التطوير العمراني، مدفوعاً بخطط استراتيجية طويلة المدى أبرزها رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار. وفي هذا السياق، تشير تقديرات قطاع العقارات إلى أن الإمارة تعمل حالياً على بناء أو التخطيط لأكثر من 400 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس حجم الطلب المتنامي على العقارات السكنية.

أعلنت شركة «أكسيس كونسلت» (Access Consult) للاستشارات المعمارية والهندسية، ومقرها دبي، دخولها مرحلة جديدة من النمو والتوسع بعد إنجاز أكثر من 800 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات على مدار 27 عاماً.

وأوضحت الشركة أنها وقّعت نحو 10 مشاريع جديدة بنهاية عام 2025، إلى جانب إنجاز ثلاثة مشاريع تطويرية رئيسية، كما رفعت عدد موظفيها بنسبة 35% خلال العام الماضي، في خطوة تعكس تسارع الطلب على خدمات التصميم والاستشارات الهندسية في السوق المحلية.

وتضم محفظة «أكسيس كونسلت» نخبة من المطورين العقاريين في مشاريع سكنية وتجارية وتجزئة ورعاية صحية ومشاريع متعددة الاستخدامات، تخدم القطاعين الخاص والعام. تعمل الشركة بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. من أبرز مشاريع «أكسيس كونسلت» في دبي فندق «إيديشن دبي»، وفندق واحة دبي للسيليكون، وبرج «ألتا»، ومجمع «جوزيل» السكني، ومسجد مارينا، وغيرها الكثير. كما تدعم الشركة مؤسسات كبرى مثل «الصكوك الوطنية» ومطورين إقليميين في قطاعي العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى العمل في نخبة من المشاريع الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة المهندس محمد الصالح: «في أكسيس كونسلت، نولي اهتماماً كبيراً لكيفية نمونا. وبصفتنا شركة استشارية متوسطة الحجم، فهناك أهمية قصوى لكل مشروع وكل علاقة مع عملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم تصاميم عالية الجودة، وهندسة عملية، وإشراف موثوق به، بدءاً من الفكرة الأولية وحتى التسليم. يقع اختيار عملائنا علينا لما نقدمه من خدمات متكاملة داخلية، وخبرة تنظيمية واسعة، وسرعة في التنفيذ دون المساومة على المعايير. بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشركة استشارية موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسيع قدراتنا لدعم مشاريع تطوير أكثر تعقيداً تعتمد على التصميم في جميع أنحاء المنطقة».