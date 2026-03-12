«أرادَ» ترسي عقوداً إنشائية بـ2 مليار درهم لبناء 14 مجمعاً سكنياً

أرست «أرادَ» عقدين رئيسيين لتشييد دفعة جديدة من 2,210 منازل في مجتمع الجادة البالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم. هذا، وستغطي العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.04 مليار درهم أعمال الإنشاء الرئيسية ضمن 14 مجمعاً سكنياً.

وستتولى شركة تشاينا تييسجو للهندسة المدنية، التابعة لعملاق البناء الصيني مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، تشييد أبنية نسبة الخمسة في إيست بوليفارد وأبنية صفا الخمسة في ويست بوليفارد.

أما بالنسبة لعقد تشييد مجمعات ذا غيت 3 ـ 6، والتي تقع على المداخل الجنوبية للمجتمع، فقد تمت ترسيته على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية تمتاز بخبرة كبيرة في قطاع العقارات بالمنطقة، وتعمل حالياً على تطوير باقة من مشاريع «أرادَ» الأخرى في الجادة ومسار ومساكن نسمة.

وسيتم تنفيذ العقدين خلال فترة 26 شهراً، حيث من المتوقع تسليم جميع الأبنية خلال الربع الثاني من عام 2028، وذلك قبيل الانتهاء من أحد معالم المجتمع الرئيسية، مدار مول. ويتضمن العقدان تسليم مجمعات سكنية بمواصفات حديثة مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية تضم وحدات تتنوع خياراتها بين غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»: «يعكس هذان العقدان الرئيسيان ثقتنا المتزايدة بالسوق وحرصنا على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعنا في الدولة. ولا شك أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير مجتمع الجادة، وتبرهن في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير من المشترين والمستثمرين بهذه الوجهة العصرية المتكاملة».

وأضاف: «سيتم تسليم هذه المجمعات السكنية الجديدة بالتزامن مع تطوير معالم رئيسية جديدة في الجادة، مثل مدار مول ومنطقة أرادَ المركزية للأعمال، الأمر الذي يعكس التزامنا بإيجاد وجهة حضرية حديثة تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني في الإمارة».

ويمتد مجتمع الجادة على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 25,000 منزل.