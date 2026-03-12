5.6 مليارات جنيه إيرادات «فاليو» في 2025

أعلنت فاليو، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن نتائجها المالية الأولى للعام 2025.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات قياسية بلغت 5.6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 81% ليصل إلى 764 مليون جنيه. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 50% ليصل إلى 24.5 مليار جنيه، مدعوماً بالطلب القوي على مجموعة منتجاتها المتنوعة، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 113% ليصل إلى 8.7 ملايين معاملة خلال العام. وقد حافظت فاليو على حصة سوقية تبلغ 23% ونسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %0.98، مما يعزز ريادتها التنافسية في سوق التكنولوجيا المالية في مصر.

على الصعيد التشغيلي، تابعت فاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية. فقد زاد متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 48% ليصل إلى 67.1 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 24 ألف معاملة، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 113%. كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل بنسبة 82% ليصل إلى 16.6 مرة، مما يدل على تزايد الاعتماد على فاليو كخيار مفضل للدفع. يعود هذا النمو إلى اتباع الشركة لنهج حذر في إدارة المخاطر ومعايير اكتتاب صارمة، مما سمح لها بالتوسع السريع مع المحافظة على جودة محفظتها الائتمانية.

وشهد النظام البيئي لمنتجات فاليو توسعاً ملحوظاً، مع مساهمات قوية من البطاقة مسبقة الدفع التي أصبحت محركاً رئيسياً للتفاعل، حيث ارتفع حجم معاملاتها بنسبة 179 %ليصل إلى 5.16 مليارات جنيه. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات نمواً قوياً بزيادة 78% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.32 مليارات جنيه، بينما ارتفع حجم معاملات منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 190% ليصل إلى 1.35 مليار جنيه. وخلال العام، أطلقت الشركة بنجاح منصة Shop’IT، وهي سوق إلكتروني متكامل داخل التطبيق، كما قدمت خدمة الموافقة الرقمية الفورية للقروض الكبيرة.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو: «يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة فاليو، ليس فقط لكونه أول عام مالي كامل لنا كشركة مدرجة في البورصة المصرية، بل لكونه دليلاً قاطعاً على قدرة نموذج أعمالنا على التوسع وتحقيق الأرباح بشكل مستدام. لقد نجحنا في تنمية قاعدة عملائنا بانتظام عام بعد عام، مما يضعنا على الطريق الصحيح نحو كسر حاجز المليون عميل، بالتوازي مع توسيع نطاق منصتنا لتشمل قطاعات جديدة ووضع حجر الأساس للتوسع الإقليمي واختراق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن محرك الائتمان المتطور والخاص بنا يمنحنا ميزة هيكلية فريدة؛ فهو يتيح لنا التحرك بسرعة، وتسعير المخاطر بذكاء، وتعميق التواصل مع العملاء بطرق تعجز عنها المؤسسات التمويلية التقليدية. لم تعد قصتنا تقتصر على خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) فحسب، بل تتحول فاليو اليوم إلى المنصة الرائدة والمتكاملة لتمويل نمط الحياة في المنطقة، وما زلنا في بداية طريقنا نحو المزيد من الإنجازات».