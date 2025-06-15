«كارتر آند وايت» تفتتح متجرها في بورتو جيرفو الإيطالية وتستعد لافتتاح فرعين في إسبانيا وفرنسا

أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية – المتخصصة بإنتاج وتصميم الملابس والأكسسوارات الفاخرة- عن إعادة افتتاح متجرها العالمي في مدينة بورتو جيرفو، الواقعة في جزيرة سردينيا بإيطاليا.

وتستعد الشركة لافتتاح متجرها الجديد في مدينة «ماربيا» الإسبانية، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وافتتاح متجرها الجديد في مدينة «كان» الفرنسية، في شهر يوليو القادم، إلى جانب التحضير لافتتاح متجر جديد في ياس مول، الذي يعتبر أكبر مركز تجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

وشهد افتتاح المتجر في بورتو جيرفو، إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الزوار والسياح والمقيمين، حيث تحظى بورتو جيرفو بشهرة عالمية، وتستقطب أهم رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين من مختلف دول العالم، ممن يفضلون قضاء إجازاتهم بها.

وقال عبد الله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت: «يكتسب وجودنا في بورتو جيرفو، أهمية كبيرة، كونها من الوجهات المثيرة للاهتمام، مع استقطابها لأعداد متزايدة من السياح والزوار وأصحاب اليخوت والمراكب الفاخرة والفخمة، ما يجعل متجرنا وجهة مفضلة لشراء منتجاتنا الفاخرة والمميزة، التي تلبي تطلعات عملائنا الذين ينتظرون أحدث الأزياء والأكسسوارات، التي تفخر شركتنا بإنتاجها وطنياً في دولة الإمارات».

وأوضح النابودة أن متجر «كارتر آند وايت» في بورتو جيرفو، يكتسب أهمية كبيرة، كونه الفرع الأول للشركة في أوروبا، وقد ساهم في خطط الشركة الطموحة للتوسع في أوروبا، خاصة مع قرب افتتاح فرعين جديدين، في كل من ماربيا الإسبانية، وفي كان الفرنسية في شهر يوليو القادم، إلى جانب دراسة خطط للنمو والتوسع في عدد من المدن والعواصم العالمية.

وأفاد بأن منتجات وملابس كارتر آند وايت، تحظى بثقة واختيار الزوار والمتسوقين في الجزيرة، بسبب اهتمامنا بأدق التفاصيل، والحفاظ على الجودة العالية والخدمة المميزة، ما أكسبنا مزيداً من الزبائن والعملاء، الذين يفضلون اختيار منتجات الشركة.

وذكر النابودة أن بورتو جيرفو، تعتبر من الوجهات السياحية العالمية الحيوية، بفضل احتضانها لأهم مارينا لليخوت حول العالم، وتعتبر وجهة للأثرياء وملاك اليخوت والقوارب، الذين يفضلون قضاء أوقاتهم بها، خاصة خلال فصل الصيف، موضحاً أن متجر كارتر آند وايت، قد لاقى الإقبال الكبير منذ اليوم الأول لافتتاحه، كونه يقدم أفضل الأزياء الرجالية والنسائية، وأكسسوارات ومستلزمات اليخوت الفاخرة ذات الجودة العالية.