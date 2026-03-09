مساهمو «فيرتيغلوب» يقرون توزيع 496 مليون درهم أرباحاً عن النصف الثاني

عقدت «فيرتيغلوب» اجتماعها العام السنوي، ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2025 بقيمة 496 مليون درهم (135 مليون دولار) (6.1 فلوس للسهم الواحد)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) (11.6 فلساً للسهم الواحد)، ويرتفع بذلك إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار) بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) التي تم إنجازها حتى تاريخه.

وباحتساب هذه الأرباح، يرتفع إجمالي عوائد رأس المال التراكمية للمساهمين منذ طرح الشركة للاكتتاب العام إلى 10.65 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، ما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً بنسبة تتجاوز 5%.

مكانة عالمية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب»: أكملت فيرتيغلوب أول عام كامل لها ضمن المنصة العالمية للكيماويات التابعة لـXRG، بعد أن نقلت أدنوك حصة الأغلبية في أسهم فيرتيغلوب التي استحوذت عليها إلى XRG، وهو ما ساهم في تعزيز حضور فيرتيغلوب وقدراتها التنافسية وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجالَي النيتروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

وأضاف معاليه إنه رغم تقلبات السوق، تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.74 مليارات درهم (1.02 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوي 57%، كما نجحت الشركة في تحقيق أكثر من 40% من مستهدفات استراتيجية النمو 2030 خلال أول عام من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويؤكد هذا الأداء نجاح النهج المنضبط الذي تطبقه الشركة في عملياتها التشغيلية، وجودة وكفاءة أصول الشركة وتفاني فريق العمل.

خطوات حاسمة

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: حدّدنا في عام 2025 توجّهاً واضحاً وطموحاً من خلال إطلاق استراتيجية النمو 2030 واتخذنا خطوات حاسمة لتحويل هذا الطموح إلى نتائج ملموسة. ومن خلال تعزيز التميّز التشغيلي، وتحسين محفظة أعمالنا، والالتزام بسياسة منضبطة لتوزيع عوائد رأس المال، نجحنا في ترسيخ الأسس القوية لأعمالنا وتعزيز مرونة نموذجنا التشغيلي. وتؤكد قدرتنا المستمرة على تحقيق عوائد تنافسية للمساهمين استناداً إلى كفاءة أصولنا وتفاني فريق العمل والتزامه بتنفيذ خطط الشركة.

وأضاف كلنا ثقة بقدرة فيرتيغلوب على الاستفادة من مكانتها الرائدة لتحقيق تقدم ملموس في خطط النمو للمرحلة المقبلة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد.

وتفيد فيرتيغلوب بأنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بشكل عام، كما تعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان سلامة كوادرها وحماية مرافقها وضمان استمرارية عملياتها. وحتى تاريخه، تؤكد شركة فيرتيغلوب بأنه لم يطرأ أي تأثير جوهري على إنتاج الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي نتيجة للتطورات الإقليمية الأخيرة.