عجلة البناء لا تتوقف.. الشركات العقارية في دبي تؤكد ثقتها باقتصاد الإمارات

في مؤشر على الثقة المتواصلة بمتانة الاقتصاد في دولة الإمارات وجاذبية سوق دبي العقاري، أعلنت شركة «جاد جلوبال» JAD Global للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروعها السكني «جاد 288»، الثاني في منطقة «جميرا جاردن سيتي»، إلى جانب تعيين شركة «الصفا للمقاولات» مقاولاً رئيسياً للمشروع، إيذاناً ببدء أعمال التنفيذ.

يأتي المشروع ضمن مسار التوسع المستمر لـ«جاد جلوبال» في سوق دبي، حيث تبلغ قيمة «جاد 288» أكثر من 400 مليون درهم، لترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع التطويرية النشطة للشركة إلى نحو 2.2 مليار درهم التي تتوزع في عدة مناطق استراتيجية مثل «جميرا جاردن سيتي» و«الجداف» و«جميرا فيليج سيركل»، ما يعكس استمرار نمو الشركة وثقتها بآفاق القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتألف مشروع «جاد 288» من 288 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، وقد جرى تصميمه وفق رؤية معمارية تركز على جودة الحياة، من خلال توظيف مبادئ العمارة العصبية (Neuroarchitecture) التي تعزز العلاقة بين التصميم العمراني وراحة الإنسان ورفاهيته.

يقع «جاد 288» في موقع استراتيجي ضمن منطقة «جميرا جاردن سيتي»، إحدى المناطق السكنية المتنامية في قلب دبي، حيث يوفر المشروع سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام، بما في ذلك «مترو دبي»، إضافة إلى قربه من عدد من أبرز الوجهات في المدينة مثل «متحف المستقبل» و«سيتي ووك» و«مطار دبي الدولي».

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «جاد جلوبال»: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «جاد 288» خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما أن ترسية عقد المقاولات الرئيسي تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي». وأكد قائلاً: «في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فإن استمرار استثماراتنا في دبي يعكس ثقتنا العميقة بمرونة اقتصاد دولة الإمارات، ووضوح رؤيتها التنموية طويلة الأمد، والتزام قيادتها الراسخ ببناء قطاع عقاري تنافسي ومستدام على مستوى العالم».

ومن المتوقع اكتمال أعمال إنشاء «جاد 288» في الربع الأول من عام 2028، ما سيعزز محفظة «جاد جلوبال» المتنامية من المشاريع السكنية النوعية التي تجمع بين الرفاهية والاتصال وقيمة الاستثمار طويلة الأمد.

