دبي تعزز مكانتها مركزاً لإطلاق السيارات الكهربائية والتنقل المستدام

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لتوسع الشركات العالمية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع السيارات والتنقل المستدام، بفضل بيئتها الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة الداعمة للتقنيات المستقبلية.

ويشهد القطاع تحولات نوعية مع تصاعد الاهتمام بالتقنيات الذكية، وأنظمة السلامة المتقدمة، وخيارات الطاقة المستدامة، ما يعزز حدة المنافسة ويدفع الشركات إلى تقديم طرازات أكثر تطوراً وابتكاراً لتلبية تطلعات العملاء في المنطقة.

وفي هذا السياق، احتفلت مجموعة ماهي خوري بمرور 96 عاماً على تأسيسها، بالتزامن مع إطلاق Dongfeng VIGO EV و Dongfeng MAGE PHEV من العلامة الصينية Dongfeng Motor Corporation في دولة الإمارات.

وجرى الإطلاق خلال فعالية خاصة أقيمت في نادي الإمارات للجولف، حيث أتاحت الشركة للضيوف وشركاء القطاع تجربة قيادة مباشرة للطرازين الجديدين، إلى جانب مجموعة من سيارات دونغفنغ، ما أتاح فرصة تقييم الأداء وراحة القيادة والتقنيات المتطورة داخل المقصورة.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية توجه ماهي خوري للسيارات نحو توسيع محفظتها من المركبات الكهربائية والهجينة، تماشياً مع التحولات المتسارعة في مشهد التنقل في دولة الإمارات، والطلب المتزايد على حلول التنقل المستدامة.

وتُعد VIGO سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تعمل بالكهرباء بالكامل، ومصممة لتلبية احتياجات التنقل داخل المدن وضواحيها. وتعتمد على محرك متزامن بمغناطيس دائم بنظام دفع أمامي يولد قدرة 120 كيلوواط (161 حصاناً) وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 471 كيلومتراً بحسب تكوين البطارية، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية حتى 80% خلال 18 دقيقة فقط. كما تتميز بقاعدة عجلات بطول 2,715 مم، ما يمنحها توازناً بين الأبعاد المدمجة والمساحة الداخلية العملية.

وتضم السيارة مجموعة عدادات رقمية كاملة، وشاشة لمس مركزية بقياس 12.8 بوصة، إلى جانب تقنيات اتصال متقدمة وحزمة متكاملة من أنظمة الراحة والملاءمة.

أما MAGE PHEV فتجمع بين كفاءة السيارات الهجينة القابلة للشحن وسهولة الاستخدام اليومي، حيث تعتمد على منظومة دفع تضم محركاً بسعة 1.5 لتر مدعوماً ببطارية سعة 17 كيلوواط / ساعة، لتوليد قدرة قصوى تبلغ 326 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 375 نيوتن متر.

وتوفر السيارة مدى قيادة إجمالياً يصل إلى 1,089 كيلومتر، بينما يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال نحو 26 دقيقة. كما تضم المقصورة شاشة لمس مركزية بقياس 14.6 بوصة ولوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصات، مع مقاعد لخمسة ركاب ومساحة أمتعة تبلغ 525 لتراً.

وقال ساج جبار، المدير العام لدى ماهي خوري للسيارات: إن الاحتفال بمرور 96 عاماً يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة ويعكس الثقة التي بنتها مع عملائها عبر أجيال متعاقبة، مضيفاً أن الشراكة مع دونغفنغ تتيح تقديم مركبات كهربائية مبتكرة بأسعار تنافسية تتماشى مع تطلعات سائقي دولة الإمارات.