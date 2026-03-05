«لينك آند كو» تتوسع في الإمارات وتطلق أحدث سياراتها

يشهد قطاع السيارات في دولة الإمارات، لا سيما فئة السيارات الفاخرة ومتعددة الاستخدامات (SUV)، نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع القوة الشرائية، وتنامي الطلب على المركبات كبيرة الحجم، التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة والأداء القوي. وتُعد السوق الإماراتية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، إذ تستقطب العلامات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضورها في الخليج، عبر إطلاق طرازات مخصصة، تلائم طبيعة المناخ والطرق وتفضيلات المستهلكين.

وفي ظل هذا الزخم، تبرز الإمارات بوابة استراتيجية لدخول أسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال الداعمة، إضافة إلى مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير. كما يشهد القطاع تحولات نوعية، مع تصاعد الاهتمام بالتقنيات الذكية، وأنظمة السلامة المتقدمة، وخيارات الطاقة المستدامة، ما يعزز حدة المنافسة، ويدفع الشركات إلى تقديم طرازات أكثر تطوراً وابتكاراً، لتلبية تطلعات العملاء في المنطقة.

ووسّعت «لينك آند كو» Lynk & Co حضورها في الإمارات، بافتتاح صالة العرض الرئيسة على شارع الشيخ زايد في دبي، بالتعاون مع موزعها الرسمي «كالداري موتورز»، وشهد الافتتاح الإقليمي الأول لسيارة Lynk & Co 900 الجديدة كلياً – إصدار الشرق الأوسط، وهي سيارة دفع رباعي فاخرة كاملة الحجم، مصممة لتلبية احتياجات السوق الخليجي.

احتفل الحضور بالحدث الخاص تحت عنوان «ليلة فريدة من نوعها»، والتي جمعت وسائل الإعلام الإقليمية، شخصيات بارزة في قطاع السيارات، ومالكي عملاء Lynk & Co الحاليين. وقدمت الأمسية تجربة متكاملة، تجمع بين سرد قصة العلامة التجارية، عروض تعريفية بالمنتجات، وتجارب عملية داخل صالة العرض الجديدة.

قدمت الأمسية نظرة مفصلة على العلامة التجارية ومنتجاتها، بما في ذلك قصة Lynk & Co ومكانتها العالمية، وتقنية EM-P الهجينة التي توفر أداءً مميزاً وكفاءة وسهولة استخدام يومية، إلى جانب أبرز ميزات Lynk & Co 900، مثل لغة التصميم المميزة، بنية SPA Evo المتطورة، مساحة المقصورة الواسعة، معايير الأمان العالية، وميزات الراحة الفاخرة.

تقع الصالة الجديدة على شارع الشيخ زايد، وتعد جزءاً من استراتيجية Lynk & Co طويلة الأمد لتوسيع أعمالها في الإمارات.

وشهد الحدث إطلاق سيارة Lynk & Co 900 – إصدار الشرق الأوسط، وهي أحدث سيارات الدفع الرباعي من العلامة التجارية، المصممة لتلبية احتياجات عملاء دول مجلس التعاون الخليجي.