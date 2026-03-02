9 وصايا لصناعة المستقبل في عصر الذكاء التوليدي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة ذكية فحسب، بل أصبح اللاعب الرئيسي بساحة المعركة الجديدة في عالم الأعمال الكبير، لأن المنافسة اليوم لم تعد بين الإنسان والآلة، إنما ما بين الإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ونظيره الذي تخلف عن الركب، وفي خضم هذا التحول الجذري، يطرح عمار كلكرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «زيروجرافيتي»، رؤية استباقية من تسعة مرتكزات مهمة لإعادة تعريف قواعد اللعبة المؤسسية.

1. البراعة في التوجيه (Prompt Mastery):

إن الكلمة في عالم الذكاء الاصطناعي هي المفتاح، لذلك يرى «عمار كلكرني» أن القوة لم تعد تكمن في امتلاك الإجابات، بل في شجاعة ودقة صياغة السؤال الذي يولد هذه الإجابات، إنها هندسة المعنى التي تحول الصمت الرقمي بفن وخبرة، إلى ذهب معلوماتي يزيد من قوة الإنتاجية واستدامتها.

2. حقن السياق وتحديده لا مجرد التلقين:

عند العمل مع الذكاء الاصطناعي، فإننا نتوقع أن يفهم ما نريده وكأنه يقرأ أفكارنا، وهذا للأسف خطأ كبير، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقرأ ما نقدمه له من البيانات في سياق محدد ومدروس، ويؤكد الرئيس التنفيذي لزيروجرافيتي أن عبقرية المخرجات مرهونة بعمق «سياق الحكاية» التي نسردها للآلة، فكلما زادت التفاصيل، تلاشت السطحية في الردود، وتفجرت الحلول الإبداعية التي سندهش بها حقاً.

3. الآلة كـ«نظير» فكري:

ويدعو السيد «عمار كلكرني» لتجاوز فكرة «المساعد الشخصي» إلى فكرة الندية مع الآلة، فيجب علينا، لنكون عمليين ومحترفين، أن نقوم بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى «محام للشيطان»، يستنطق الثغرات، ويكتشف العيوب، ويتحدى المسلمات، ويصقل القرار القيادي بقسوة قبل أن يخرج للعلن.

4. الأصول الرقمية المتكررة:

إن المؤسسات الناجحة اليوم لا تبدأ في كل مهمة من الصفر، فبدلاً من أن يكتب الموظف تقريراً شهرياً من لا شيء، يمكنه استخدام «قالب ذكي» يقوم تلقائياً بسحب البيانات وتحليلها، هذا المبدأ، الذي يسميه «عمار كلكرني» بناء للذاكرة المؤسسية، وهو الذي يضمن أن تتطور جودة العمل مع كل ضغطة زر، لتصبح الكفاءة والتميز نتيجة حتمية لا مجرد صدفة عابرة.

5. تعدد الأوجه للمحتوى الواحد:

في فلسفة «عمار كلكرني»، فإن المعلومة الواحدة الصحيحة والدقيقة هي بمثابة «خلية جذعية»، قادرة على التحور في نظام الآلة لتصبح تقارير دقيقة، أو شرارات متوهجة لعروض تقديمية جديرة، أو نبضات تواصل تنفيذي، بمرونة فائقة تختصر الزمن وتقدم نتائج بمخرجات منتجة وكفاءة عالية.

6. الأتمتة الخفية (Invisible Flow):

رغم أن النجاح الحقيقي ليس في رؤية الذكاء الاصطناعي وهو يعمل، بل في الشعور بأثره، لأن دمج التقنية في النسيج الحيوي للعمليات اليومية يجعل الكفاءة سلوكاً طبيعياً لا يحتاج إلى مراقبة.

7. تسييل الخبرات الضمنية:

إن أكبر هدر في الشركات هو رحيل العقول بكنوز خبراتها، لذلك يشدد «عمار كلكرني» على «تحويل الخبرة إلى خوارزمية»، لضمان أن تبقى الحكمة البشرية حية وقابلة للتكرار عبر الأجيال الوظيفية المتعاقبة، وتتطور وتتراكم في نهج متجذر وأساس مكين.

8. الرؤية العابرة للبيانات:

سيكتشف العاملون مع الخبرة بأن الذكاء الاصطناعي هو المجهر الذي يرى ما لا تراه العين المجردة في ركام الأرقام، لأن لديه قدرات فذة في تحليل وتحويل الفوضى إلى بصيرة، وهنا يمنح القادة في أعمالهم القدرة على التنبؤ بزمن لا يرحم المترددين، ويتميز بتغيرات سريعة ومتقلبة.

9. هوس التنفيذ:

يختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة زيروجرافيتي «عمار كلكرني» رؤيته قائلاً: إن الأفكار قد تبدو متوفرة وبكثرة، لكن التنفيذ هو الأهم، فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية، بل هو المحرك النفاث الذي يحتاج إلى طيار ماهر ومتمرس، لينقل الفكرة من حيز التمني والخيال إلى أرض الواقع وفي لمح البصر.

وأخيراً، نحن لا نمر بموجة تغيير عابرة، بل بانعطافة تاريخية تعيد تشكيل أسس العمل المعاصر، وفي هذا السياق، فإن رؤية السيد «عمار كلكرني» تتجاوز «التشغيل» لتصل إلى «الوجود» ذاته، بمعنى أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو أساس بقاء المؤسسة وهويتها، فالمؤسسة التي لن تتنفسه اليوم، وتندمج معه بالكامل، ستجد نفسها غداً خارج سجلات التاريخ.