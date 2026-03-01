غرفة الشارقة تواصل فعاليات «ليالي الذيد وليالي فِلي» ضمن مهرجان رمضان الشارقة 2026

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تنظيم فعاليات «ليالي الذيد وليالي فِلي»، في سوق شريعة الذيد، وسوق فِلي التراثي، ضمن مهرجان رمضان الشارقة 2026، الذي يُنظم تحت شعار «روح الشهر في قلب الشارقة»، ويستمر حتى 25 مارس. تأتي هذه الفعاليات تزامناً مع «عام الأسرة»، وتتزامن مع التدشينات الأخيرة للمشاريع التنموية الكبرى في مدينة الذيد ومنطقة فِلي، التي افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد سوق شريعة الذيد انطلاق فعالية «المؤثر الصغير»، بحضور عدد كبير من العائلات، حيث قدم الأطفال واليافعون تغطيات مباشرة للفعاليات عبر التصوير العفوي، وطرح أسئلة تراثية على الزوار والمتسوقين. كما شملت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية مع جوائز وهدايا قيمة.

وقالت عائشة صالح رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، إن الفعالية تهدف إلى تنشيط الأسواق، ودعم الحركة التجارية والسياحية في المنطقة الوسطى خلال شهر رمضان. وأضافت أن «ليالي الذيد وليالي فِلي»، تعمل على تعزيز الهوية الثقافية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال استقطاب الزوار والمتسوقين، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

من جانبها، أكدت أمل الحوسني رئيس قسم الإعلام والتسويق في الغرفة، أن فعالية «المؤثر الصغير» تستمر حتى نهاية رمضان، داعية المجتمع للمشاركة في هذه التجربة التفاعلية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأجيال الناشئة، وتعريفهم بالتراث الثقافي بأساليب مبتكرة.

تتضمن فعاليات «ليالي الذيد وليالي فِلي» سحوبات كبرى على سيارات نيسان باترول، وهدايا نقدية وعينية، حيث يحصل المتسوقون على كوبونات لدخول السحوبات عند الشراء بقيمة 100 درهم. سيتم إجراء السحوبات في سوق شريعة الذيد يوم 22 مارس، وسوق فِلي يوم 23 مارس، بالإضافة إلى توزيع قسائم مشتريات بقيمة 100 درهم.

أطلقت الغرفة مسابقة «أفضل تغطية للمهرجان» عبر «إنستغرام»، داعيةً المصورين والمبدعين لإبراز جماليات الأسواق التراثية، والفوز بجوائز مالية. كما تتضمن الفعاليات «فوازير أثير»، التي تُنظم بالتعاون مع قناة الوسطى من الذيد، على مدار تسعة أيام، بواقع 4 فائزين يومياً.

تستمر الفعاليات بتقديم ورش توعوية وأنشطة بيئية، تعزز ثقافة الاستدامة، بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة تفاعلية خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتهدف الفعاليات إلى إحياء الأجواء التراثية، بمشاركة الجمهور.

تمتد «ليالي الذيد وليالي فِلي» حتى 23 مارس 2026، مع برنامج حافل من الأنشطة التسويقية والتراثية التي تستهدف العائلات، الأطفال، المشاريع الصغيرة، الأسر المنتجة، والمجتمع المحلي في المنطقة الوسطى، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة، لدعم قطاع التجزئة، وإنعاش الحركة التجارية في أسواق المنطقة الوسطى.