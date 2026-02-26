الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية للتسوق

تُرسخ الإمارات مكانتها وجهة عالمية للتسوق عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية الأساسية والرقمية، حيث تمتلك وجهات تجارية وترفيهية بارزة، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً. توفر الإمارة تجارب تسوق متكاملة، بدءاً من المولات الفاخرة مثل دبي مول ومول الإمارات إلى الأسواق التقليدية، ما جعلها تُوج كأفضل وجهة للتسوق عالمياً.

وفي هذا الإطار، فقد أعلن «6 ستريت»، عن شراكة استراتيجية مع برنامج برنامج إسعاد الذي تديره شرطة دبي، في خطوة تعكس التزام المنصة بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز القيمة المقدمة للمجتمع في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن حاملو بطاقة إسعاد من الاستفادة من عروض حصرية ومزايا خاصة عبر تطبيق 6ستريت، الذي يضم أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية ومحلية في مجالات الأزياء والأحذية والإكسسوارات، إلى جانب مجموعة واسعة من العلامات الأخرى.

ويُعد برنامج إسعاد من أبرز برامج الولاء في الدولة، إذ يقدم لأعضائه مزايا متنوعة عبر قطاعات تشمل التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والسفر، ما يجعل هذه الشراكة امتدادًا لرؤية تقوم على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن بيئة رقمية قائمة على الثقة.

وأكد دارمين فيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «6ستريت» أن التعاون مع برنامج إسعاد يمثل انعكاسًا للثقة المؤسسية والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم قيمة حقيقية ترتكز على الجودة والأصالة وتجربة مستخدم سلسة، بما يواكب تطلعات المستهلكين في الإمارات.

وتتوفر مزايا الشراكة حصريًا عبر تطبيق «6ستريت»، بما يعكس استراتيجية المنصة القائمة على الهواتف الذكية والتجارة الرقمية المتكاملة، حيث يمكن للأعضاء استكشاف العروض واستردادها بسهولة أثناء التسوق، والاستفادة من خيارات توصيل سريعة تشمل خدمة التوصيل خلال 60 دقيقة في المدن الرئيسية داخل الدولة للطلبات المؤهلة.